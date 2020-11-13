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Eleições nos EUA

Biden conquista Arizona e consolida vitória nos EUA, projetam grupos de mídia

CNN, The New York Times e The Washington Post foram alguns dos grupos de mídia a projetar a vitória de Biden no Arizona

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 11:14
Joe Biden
Biden conquistou 290 votos no Colégio Eleitoral, 20 a mais do que os 270 necessários nos Estados Unidos Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
Grandes grupos de mídia juntaram-se à Associated Press e à Fox News para declarar a vitória do Joe Biden no Estado do Arizona, com o presidente eleito dos EUA à frente do atual presidente Donald Trump por menos de 11,5 mil votos.
CNN, The New York Times e The Washington Post foram alguns dos grupos de mídia a projetar a vitória de Biden no Arizona, no primeiro triunfo de um democrata no Estado desde 1996.
Biden conquistou 290 votos no Colégio Eleitoral, 20 a mais do que os 270 necessários nos Estados Unidos.
Ele foi declarado vencedor da eleição presidencial americana no último sábado (7), quando derrotou Trump na Pensilvânia.

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