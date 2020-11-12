Papa parabeniza Biden pela vitória na eleição americana

Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento Crédito: Vatican

O papa Francisco conversou na quinta-feira (12) por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para lhe dar suas "bênçãos e felicitações" pela vitória, segundo nota divulgada pela equipe de transição do democrata.

Biden agradeceu e elogiou o pontífice pelo trabalho na promoção da paz, diz o despacho. Ele também disse a Francisco que gostaria de trabalhar junto com ele em questões que vão do acolhimento aos pobres às mudanças climáticas e à recepção de imigrantes e refugiados.