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Felicitações

Papa parabeniza Biden pela vitória na eleição americana

O presidente eleito Joe Biden é o segundo católico a chegar à presidência dos EUA. O primeiro foi John F. Kennedy nos anos de 1960

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:20
Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento
Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento Crédito: Vatican
O papa Francisco conversou na quinta-feira (12) por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para lhe dar suas "bênçãos e felicitações" pela vitória, segundo nota divulgada pela equipe de transição do democrata.
Biden agradeceu e elogiou o pontífice pelo trabalho na promoção da paz, diz o despacho. Ele também disse a Francisco que gostaria de trabalhar junto com ele em questões que vão do acolhimento aos pobres às mudanças climáticas e à recepção de imigrantes e refugiados.
Biden é o segundo católico a chegar à presidência dos EUA. O primeiro foi John F. Kennedy, em 1960.

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