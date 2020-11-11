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Republicano derrotado

Trump faz primeira aparição em evento público desde vitória de Biden

O atual presidente dos EUA participou de cerimônia do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em homenagem a soldados enterrados sem identificação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:02

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:02

Trump durante cerimônia nesta quarta-feira (11)
Trump durante cerimônia nesta quarta-feira (11) Crédito: Reprodução Twitter
O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira (11) sua primeira aparição em um evento público desde a declaração, pela mídia americana, da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais do país, no sábado (7).
Trump participou de cerimônia do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em homenagem a soldados enterrados sem identificação.
Com aparência abatida, o presidente participou de um rito no qual entregou uma guirlanda, ouviu o hino nacional e bateu continência, mas não discursou.
O presidente eleito Joe Biden, por sua vez, foi com a mulher ao Memorial da Guerra da Coreia, na Filadélfia, para prestar homenagem aos veteranos. Biden voltou a jurar que irá "honrar com a obrigação sagrada do nosso país" e nada disse sobre Trump. Ele se reunirá com funcionários da equipe de transição durante a tarde.

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