Trump faz primeira aparição em evento público desde vitória de Biden

Trump durante cerimônia nesta quarta-feira (11) Crédito: Reprodução Twitter

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira (11) sua primeira aparição em um evento público desde a declaração, pela mídia americana, da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais do país, no sábado (7).

Trump participou de cerimônia do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em homenagem a soldados enterrados sem identificação.

Com aparência abatida, o presidente participou de um rito no qual entregou uma guirlanda, ouviu o hino nacional e bateu continência, mas não discursou.