O que a vitória de Kamala Harris representa para o Brasil?

Assim, a mesma ideologia supremacista que movimentou o ódio contra os judeus, homossexuais e comunistas nos momentos antecedentes à II Grande Guerra facilitando o caminho para a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, ganha uma repaginada na Era da Internet e se espalha novamente para fazer dos negros, estrangeiros, muçulmanos, LGBTQI+ , o alvo de ataques virtuais.

Uma imagem diz mais que mil palavras, por isso é tão importante a vitória de Kamala. E é essa imagem, de Kamala Harris, a nova vice-presidenta eleita nos EUA que queremos que chegue às jovens mulheres brasileiras, para que a esperança de uma política mais justa e mais inclusiva volte a nos inspirar no dia a dia, para que já agora nas eleições do próximo domingo nós mulheres votemos em mulheres, em mulheres negras, em representantes da comunidade LGBTQI+, em todas as minorias que Kamala com a sua imagem representa e inspira.