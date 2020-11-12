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Limitações

Trump proíbe EUA de investirem em empresas ligadas ao exército chinês

Governo tenta conter a ascensão de Pequim como competidor global - econômico, político e militarmente - e recorre a ordens executivas para limitar a influência da China

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:48
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva proibindo americanos de investirem em empresas chinesas que, segundo sua administração, tenham oferecido suporte militar à China. A decisão proíbe cidadãos americanos e companhias de comprarem ações diretamente ou por fundos de 31 empresas identificadas como ligadas ao exército chinês.
O governo Trump tenta conter a ascensão de Pequim como competidor global - econômico, político e militarmente - e recorre a ordens executivas para limitar a influência da China.
A medida, que funcionários do governo disseram estar sob revisão há meses, proíbe a compra ou investimento em fundos de mercados emergentes que incluem as empresas, a partir de 11 de janeiro.
A ordem dá aos investidores até novembro de 2021 para se desfazerem de quaisquer investimentos que contenham os ativos chineses.

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