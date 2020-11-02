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Eleição nos EUA

Trump em comício: 'Se Biden ganhar, China vai comandar EUA'

O presidente dos EUA voltou a abordar a divergência com a China em comício em Michigan da sua campanha eleitoral para a reeleição; pesquisa do Wall Street Journal/NBC News aponta que ele se mantém atrás na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 21:08

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 21:08

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Alex Brandon/Associated Press/Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados UnidosDonald Trump, voltou a abordar a divergência com a China em comício em Michigan da sua campanha eleitoral para a reeleição. "Se Biden ganhar, China vai comandar EUA; se eu ganhar, os EUA ganham", disse. Segundo Trump, a eleição é "entre depressão econômica com Biden ou ter a maior economia do mundo". "O próximo ano será o maior ano econômico da história do nosso país", afirmou o presidente.
Conforme o líder, Biden "não sabe que está perdendo" a corrida eleitoral. Pesquisa do Wall Street Journal/NBC News divulgada neste domingo (1º) apontou que o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém a liderança na disputa, com 52% das intenções de voto, frente aos 42% de Trump.
O presidente dos EUA afirmou ainda que Biden pretende aumentar tributos e paralisar a economia dos EUA. "Biden quer trancar vocês em casa. Se eu ganhar, não vai ter lockdown, eu prometo." A eleição é nesta terça-feira, 3 de novembro.

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