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Eleições EUA

Trump ataca gigante de tecnologia em comício na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também acusou as big techs de não escreverem que o candidato democrata Joe Biden é corrupto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:03

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:03

O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duros ataques às grandes empresas de tecnologia nesta quinta-feira (29), em comício em Tampa, na Flórida. "Temos de fazer algo sobre o Google", afirmou, dizendo que a companhia está ligada a fake news, e acusou as big techs de não escreverem que o candidato democrata Joe Biden é corrupto. Trump dirigiu às empresas de tecnologia ataques que normalmente faz a parte da imprensa, em especial à CNN e ao jornal New York Times, também alvos de diversas críticas durante o ato de campanha.
Sobre a pandemia, o republicano afirmou que a vacina contra a Covid-19 estará disponível de graça a todos nas próximas semanas, assim como um medicamento da Eli Lilly. "Fizemos um grande acordo com a China, antes da praga", afirmou Trump, culpando Pequim pela pandemia. Citando commodities, afirmou que a "China está comprando em valores recordes, pois sabe que eu vou ganhar". Além disso, afirmou que as ações estão caindo pois em caso de vitória de Biden, o país terá sua maior depressão na história.
A Flórida é o estado com mais representantes no Colégio Eleitoral dentre os chamados swing-states, que não tem uma orientação tradicionalmente definida. A vitória no Estado é vista como fundamental para as ambições de reeleição de Trump. No momento, o FiveThirtyEight coloca Biden à frente nas pesquisas no Estado, com uma diferença de 2,1 pontos porcentuais

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