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Eleições EUA

Trump diz que estímulos fiscais nos EUA serão aprovados após eleição

O candidato à reeleição , garantiu ser o maior interessado em Washington em aprovar estímulos, em momento de impasse sobre o tema

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 14:37
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que continua comprometido com a adoção de mais estímulos fiscais, no contexto da pandemia da covid-19. Segundo ele, após a eleição de 3 de novembro seu governo conseguirá aprovar mais crédito tributário, "definitivamente antes do fim do ano". As declarações foram dadas ao Podcast de Jon Taffer, publicado nesta quinta-feira (29).
Trump garantiu ser o maior interessado em Washington em aprovar estímulos, em momento de impasse sobre o tema.
Ele voltou também a criticar a China, dizendo que o país enviou "uma praga", o novo coronavírus, que deveria ter sido interceptada antes pelo próprio país.
No podcast, Trump se comprometeu com medidas de apoio ao setor de hospitalidade, o foco da conversa.
Segundo ele, os funcionários de um restaurante ou seu proprietário, por exemplo, não têm culpa sobre a crise atual, por isso devem ser apoiados.

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