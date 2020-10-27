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Em comício

Trump volta a dizer que Biden quer 'abolir' indústria de petróleo

No debate presidencial, Biden defendeu a transição energética dos EUA para energias limpas e renováveis, além do fim de subsídios estatais para o setor de petróleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:12

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:12

Donald Trump e Joe Biden
Donald Trump e Joe Biden Crédito: Divulgação | Redes sociais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que seu rival na disputa pela Casa Branca, o democrata Joe Biden, quer "abolir" a indústria de petróleo no país. "Não haverá fracking", declarou o republicano durante um comício em Lansing, no Michigan, em referência ao método de extração de petróleo e gás do subsolo.
No debate presidencial de 22 de outubro, Biden defendeu a transição energética dos EUA para energias limpas e renováveis, além do fim de subsídios estatais para o setor de petróleo.
De acordo com fontes ouvidas pela Dow Jones Newswires, Trump avalia emitir um decreto para demonstrar seu apoio ao setor, em contraposição a Biden.
A medida solicitaria a agências do governo uma análise do impacto do "fracking" na economia e das consequências da proibição da técnica.
No comício em Michigan, Trump disse que milhões de trabalhadores da Pensilvânia dependem da extração de petróleo e que a prática é uma parte importante da economia dos dois Estados, que são cruciais para a vitória no Colégio Eleitoral nas eleições de 3 de novembro.
O chefe da Casa Branca também voltou a prometer novos cortes de impostos para a classe média em um potencial segundo mandato e criticou as propostas de Biden. "É o primeiro candidato que concorre dizendo 'eu vou aumentar seus impostos'", atacou o republicano.

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