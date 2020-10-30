Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Repique da Covid em estados-chave mina reeleição de Trump
Eleições EUA

Repique da Covid em estados-chave mina reeleição de Trump

A tendência nesses estados do país tem sido de aumento discreto, mas constante, das intenções de voto para o democrata Biden

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:27
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
Um grande problema para o republicano Donald Trump desde cedo nesta corrida presidencial, os efeitos da Covid-19 parecem consolidar o favoritismo de seu oponente, Joe Biden, nos últimos dias de campanha. O vírus está tendo repique de casos em diversos estados-chave, que podem definir o vencedor da votação do próximo dia 3. A tendência nesses locais tem sido de aumento discreto, mas constante, das intenções de voto para o democrata Biden.
Trump tem defendido desde o início da pandemia que a economia não pode parar por causa do vírus e que o governo não pode ser culpado pela disseminação do que ele chama de "vírus chinês".
O discurso encontrou eco em parte significativa do eleitorado (sua aprovação não baixou dos 40%, segundo compilado de pesquisas). Mas dois fatos recentes jogam contra o atual presidente.
Primeiro, ele próprio foi infectado, após promover reunião na Casa Branca para anunciar a escolha da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, visto como um evento superpropagador. Para 65% dos americanos, Trump não teria se infectado se tivesse sido mais cuidadoso, segundo pesquisa da Reuters/Ipsos.
Depois, o republicano chegou a tirar sarro da máscara que o rival vestiu durante o primeiro debate entre os dois, há um mês . O segundo golpe para Trump foi o repique da doença em muitos estados, nesta reta final da corrida, inclusive nos 16 considerados campos de batalha, onde a disputa é acirrada.
Naquele mesmo debate, o republicano chegou a dizer que a Covid estava prestes a ser totalmente vencida no país. Mas os números traíram o presidente. Na contabilização do jornal The New York Times, nesta quinta (29), em 20 dos 50 estados os últimos sete dias foram os piores em novos casos de toda a pandemia.
É difícil quantificar com exatidão o quanto a gestão da crise da pandemia por Trump joga a favor do favoritismo atual de Biden, que está com 89% de chances de vitória, estima o FiveThirtyEight. Pesquisas de opinião, porém, indicam que o republicano tem sido mal avaliado nessa questão (os EUA são o país com mais mortes e casos no mundo).
Pesquisa nacional do Pew Research Center no começo deste mês mostrou que o combate à pandemia é o tema que mais divide potenciais eleitores de Trump e de Biden.
Entre os inclinados ao republicano, 24% disseram que o combate ao coronavírus é um assunto muito importante para decidir seu voto. Ainda que seu eleitor típico não demonstre tanto interesse e, esse quase um quarto de apoiadores que se importam muito com o combate ao vírus podem ser fundamentais, especialmente em estados em que a disputa está equilibrada.
Cruzando algumas pesquisas, aparentemente há eleitores que apoiam Trump, mas não aprovam a gestão da pandemia. Sua desaprovação neste mês está na casa dos 53%, segundo o FiveThirtyEight.
Já pesquisa da Reuters/Ipsos mostrou que a desaprovação do combate ao vírus é de 57%. Aqui também podem estar alguns pontos percentuais que podem ser fundamentais para o resultado das urnas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados