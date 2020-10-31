Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estamos a semanas da distribuição em massa de vacina, diz Trump
Covid-19

Estamos a semanas da distribuição em massa de vacina, diz Trump

Durante comício de campanha, Donald Trump, voltou a afirmar que o governo americano está derrotando a pandemia de Covid-19

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 16:30
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o governo americano está derrotando a pandemia de covid-19. "Estamos a semanas de distância da distribuição em massa de uma vacina segura", disse ele neste sábado, durante comício de campanha em Newtown, no Estado da Pensilvânia.
Os EUA têm o maior número de casos da doença em todo o mundo, com mais de 9 milhões de diagnósticos confirmados e cerca de 230 mil mortes, de acordo com levantamento da universidade Johns Hopkins. No entanto, o republicano criticou a resposta da Europa ao vírus. "Eles não estão indo tão bem como nós", comentou.
Trump também garantiu que, por meio do desenvolvimento de imunizantes e medicamentos, o país vai conseguir acabar com a epidemia. Segundo ele, os idosos farão parte do primeiro grupo a ser vacinado contra o novo coronavírus. "Se Joe Biden fosse presidente, vocês não teriam uma vacina nem em quatro anos", atacou, em referência ao candidato do Partido Democrata.
O republicano agradeceu as Forças Armadas dos EUA por terem resgatado neste sábado um americano que havia sido sequestrado no Níger. A operação foi comandada pelo Seal Team Six (ST6), conhecido oficialmente como Naval Special Warfare Development Group. "Não tivemos nenhuma morte, mas o outro lado sofreu gravemente", comemorou o presidente.
O líder da Casa Branca repetiu ainda acusações à integridade do sistema eleitoral americano, em meio ao aumento no volume de votos por correio. Trump condenou a decisão da Suprema Corte de permitir que as cédulas recebidas depois do dia do pleito sejam contabilizadas, desde que sejam enviadas antes. "Coisas muito ruins podem acontecer com esses votos", argumentou.
Trump tem mais dois comícios marcados na Pensilvânia neste sábado. O Estado é um dos mais importantes para garantir que o presidente obtenha os 270 delegados no colégio eleitoral necessários para ser reeleito. Segundo o site Real Clear Politics, que compila pesquisas eleitorais, Biden aparece com 49,4% das intenções de voto, ante 43,5% de Trump.

Veja Também

Mais de 90 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos EUA

Trump ou Biden? Veja capixabas que vão ajudar a decidir as eleições nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados