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Eleições EUA

Mais de 90 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos EUA

A data oficial da eleição presidencial é 3 de novembro, mas a cifra de votos antecipados indica a chance de votação recorde neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 15:25

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:25

O presidente Donald Trump e o candidato democrata à presidência, Joe Biden, participam do debate final da campanha presidencial dos EUA para 2020 na Universidade Belmont, em Nashville, EUA
O presidente Donald Trump e o candidato democrata à presidência, Joe Biden, participam do debate final da campanha presidencial dos EUA para 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
Os EUA atingiram neste sábado (31) a marca de 90 milhões de votos antecipados, de acordo com dados compilados pelo US Elections Project, iniciativa liderada por Michael McDonald, professor da Universidade da Flórida.
A data oficial da eleição presidencial dos Estados Unidos, entre Donald Trump e Joe Biden, é 3 de novembro, e a cifra de votos antecipados indica a chance de votação recorde neste ano.
O número de votos antecipados já ultrapassou, inclusive, metade do total dos votos registrados no pleito de 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump.
Como no país o voto não é obrigatório, convencer as pessoas a sair de casa e participar das eleições é um dos desafios dos candidatos e tema especialmente presente na corrida deste ano.
Na quarta (28), entidades que estimulam a participação dos americanos no processo eleitoral pediram que as pessoas parassem de mandar seus votos por carta, já que os correios estão sobrecarregados, e é possível que nem tudo chegue a tempo para a contagem.
A Suprema Corte, por outro lado, já decidiu que pelo menos na Pensilvânia e na Carolina do Norte serão aceitas cédulas por correio que cheguem dias depois da eleição -respectivamente, até dia 6 e 12 de novembro.

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