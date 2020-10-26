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Declaração

China planeja sanções contra fornecedores de armas dos EUA por venda a Taiwan

O governo da China vai incluir a unidade de defesa da Boeing e a Lockheed Martin, por terem fechado um contrato de venda com Taiwan

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 10:56
Bandeira da China
Governo da China disse que vai impor sanções a fornecedores de armas dos EUA Crédito: Pixabay
O governo da China disse nesta segunda-feira (26), que vai impor sanções a fornecedores de armas dos EUA, incluindo a unidade de defesa da Boeing e a Lockheed Martin, por terem fechado um contrato de venda com Taiwan. A Raytheon Technologies e "indivíduos americanos relevantes" ligados à venda também serão punidos, afirmou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian. Ele não detalhou as possíveis penalidades e também não disse quando serão aplicadas.
"A fim de salvaguardar os interesses nacionais, a China decidiu impor sanções às empresas americanas envolvidas na venda de armas a Taiwan", disse Zhao. Taiwan é considerada por Pequim como parte do território chinês. Na semana passada, o Departamento de Estado dos EUA aprovou o contrato com Taiwan, que prevê a venda de armas e equipamentos por cerca de US$ 1,8 bilhão.

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