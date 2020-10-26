China planeja sanções contra fornecedores de armas dos EUA por venda a Taiwan

"A fim de salvaguardar os interesses nacionais, a China decidiu impor sanções às empresas americanas envolvidas na venda de armas a Taiwan", disse Zhao. Taiwan é considerada por Pequim como parte do território chinês. Na semana passada, o Departamento de Estado dos EUA aprovou o contrato com Taiwan, que prevê a venda de armas e equipamentos por cerca de US$ 1,8 bilhão.