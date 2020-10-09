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Programa da Aliança de Vacinas

Covid-19: China anuncia que participará de consórcio global para garantir vacina

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, uma das prioridades será assegurar que nações em desenvolvimento tenham acesso ao produto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 10:20

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 10:20

Avanços na vacina da covid-19
China anuncia que participará da Covax, programa da Aliança de Vacinas (Gavi) Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
China anunciou nesta sexta-feira (9), que participará da Covax, programa da Aliança de Vacinas (Gavi) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) com objetivo de acelerar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de um imunizador para o novo coronavírus. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, uma das prioridades será assegurar que nações em desenvolvimento tenham acesso ao produto. "A China continuará a trabalhar com todas as partes do 'plano de implementação' para dar sua contribuição para a solidariedade global no combate à epidemia e na proteção da vida e da saúde das pessoas em todo o mundo", destacou Hua Chunying, porta-voz do ministério.

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