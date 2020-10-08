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Coronavírus

Moderna diz que não vai restringir patente de sua vacina enquanto pandemia durar

A possível vacina da empresa está na fase 3 de testes clínicos, que avalia a segurança, efetividade e eficácia do produto contra o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 12:33

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:33

Avanços na vacina da covid-19
A Moderna tem pelo menos sete patentes nos EUA relacionadas à sua potencial vacina contra à Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A Moderna, empresa farmacêutica norte-americana, afirmou que não vai reforçar o controle da patente de sua potencial vacina contra o novo coronavírus enquanto a pandemia durar e disse estar disposta a licenciar a patente para terceiros após o período de calamidade sanitária. Na prática, a movimentação da empresa significa que outros fabricantes de medicamentos ou governos não precisam temer que a Moderna tente bloquear qualquer outra vacina contra a Covid-19, sob alegação de que fere alguma tecnologia proprietária da empresa.
A Moderna tem pelo menos sete patentes nos EUA relacionadas à sua potencial vacina, incluindo uma para a invenção de um imunizante que usa tecnologia baseada em genes para proteger contra uma família de coronavírus, incluindo o Sars-Cov-2, que causa a Covid-19.
Segundo a Moderna, é possível que outras companhias utilizem sua tecnologia para o desenvolvimento de vacinas, por isso decidiram não notificar as rivais por violação de patente. "Estamos fazendo o oposto de criar esse tipo de ansiedade para as pessoas", disse o presidente da Moderna, Stephen Hoge, em entrevista. "Não estamos interessados em usar o registro de propriedade intelectual para diminuir o número de vacinas disponíveis em uma pandemia", reiterou.
A possível vacina da empresa está na fase 3 de testes clínicos, que avalia a segurança, efetividade e eficácia do produto contra o novo coronavírus. A Moderna pode apresentar resultados iniciais já nas próximas semanas, com potencial para autorização governamental para o uso da vacina, se os resultados forem positivos. 

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