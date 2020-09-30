OMS pede US$ 35 bi para fomento à pesquisa de vacinas para Covid-19

Tedros lembrou que, por meio da iniciativa, a OMS fechou uma parceria com o setor privado que prevê o fornecimento de 120 milhões de testes de diagnósticos rápidos para países de renda média e baixa. Segundo ele, a entidade também está enviando dexametasona para 4,5 milhões de pacientes. O remédio é o único, até agora, que teve eficácia comprovada ao reduzir o risco de morte por covid-19. "Tudo isso foi conquistado com financimanto de US$ 2,6 bilhões", revelou.