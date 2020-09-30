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Saúde

OMS pede US$ 35 bi para fomento à pesquisa de vacinas para Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde lembrou que o valor é menos de 1% do montante comprometido por governos G20 para pacotes de estímulos

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 14:11
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exortou a comunidade internacional a mobilizar US$ 35 bilhões para o programa Act-Accelerator, que tem o objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento e distribuição de vacinas e medicamentos para o coronavírus. "Isso é menos de 1% do valor do montante comprometido por governos do G20 para pacotes de estímulos", comparou.
Tedros lembrou que, por meio da iniciativa, a OMS fechou uma parceria com o setor privado que prevê o fornecimento de 120 milhões de testes de diagnósticos rápidos para países de renda média e baixa. Segundo ele, a entidade também está enviando dexametasona para 4,5 milhões de pacientes. O remédio é o único, até agora, que teve eficácia comprovada ao reduzir o risco de morte por covid-19. "Tudo isso foi conquistado com financimanto de US$ 2,6 bilhões", revelou.
O diretor-geral argumentou que, se for bem-sucedido, o Act-Accelerator pode ajudar a controlar o vírus, restaurar a confiança e recuperar a economia global. "Francamente, isso não é um desafio financeiro, é um teste de solidariedade", disse.

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