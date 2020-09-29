Mundo chega a 1 milhão de mortes por Covid-19, diz universidade

O mundo atingiu a marca de 1 milhão de mortes causadas pela Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nesta segunda-feira (28). Segundo a instituição americana, são 1.000.555 vidas perdidas desde o início da pandemia.
Os Estados Unidos lideram o número de óbitos (205.031), seguidos pelo Brasil (142.058), Índia (95.542), México (76.430) e Reino Unido (42.090).
Os dados da Johns Hopkins mostram que, ao todo, já são mais de 33 milhões de casos de Covid-19 no mundo. Os EUA, mais uma vez, lideram a contagem (7,14 milhões), seguidos por Índia (6,07 milhões), Brasil (4,74 milhões); Rússia (1,15 milhão) e Colômbia (818 mil).