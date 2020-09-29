AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Mundo chega a 1 milhão de mortes por Covid-19, diz universidade
Coronavírus

Mundo chega a 1 milhão de mortes por Covid-19, diz universidade

Os Estados Unidos lideram o número de óbitos (205.031), seguidos pelo Brasil (142.058), Índia (95.542), México (76.430) e Reino Unido (42.090)

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 09:26
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante crise do novo coronavírus
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM): mundo atinge a marca de um milhão de óbitos causados pelo novo coronavírus Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
O mundo atingiu a marca de 1 milhão de mortes causadas pela Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nesta segunda-feira (28). Segundo a instituição americana, são 1.000.555 vidas perdidas desde o início da pandemia.
Os Estados Unidos lideram o número de óbitos (205.031), seguidos pelo Brasil (142.058), Índia (95.542), México (76.430) e Reino Unido (42.090).
Os dados da Johns Hopkins mostram que, ao todo, já são mais de 33 milhões de casos de Covid-19 no mundo. Os EUA, mais uma vez, lideram a contagem (7,14 milhões), seguidos por Índia (6,07 milhões), Brasil (4,74 milhões); Rússia (1,15 milhão) e Colômbia (818 mil).

Veja Também

Silencioso, vírus seguiu por rotas aéreas para se tornar pandemia

OMS: mortes por Covid-19 podem dobrar para 2 milhões antes de vacina

Agência dos EUA amplia exigências para vacina e deve frustrar planos de Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados