Mundo chega a 1 milhão de mortes por Covid-19, diz universidade

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM): mundo atinge a marca de um milhão de óbitos causados pelo novo coronavírus

Os dados da Johns Hopkins mostram que, ao todo, já são mais de 33 milhões de casos de Covid-19 no mundo. Os EUA, mais uma vez, lideram a contagem (7,14 milhões), seguidos por Índia (6,07 milhões), Brasil (4,74 milhões); Rússia (1,15 milhão) e Colômbia (818 mil).