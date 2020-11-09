China espera para se manifestar sobre eleição de Joe Biden

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, fala durante entrevista coletiva em Pequim Crédito: Reuters/Folhapress

Um dos únicos países a não se pronunciar sobre a vitória de Joe Biden na eleição dos EUA , a China vai esperar a confirmação do resultado pelas autoridades americanas para parabenizar o democrata. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, Pequim acompanhou a declaração de vitória feita por Biden, mas que vai esperar o cumprimento de etapas posteriores para reconhecer o candidato.

"Vi que Biden declarou vitória nas eleições", disse Wang a repórteres em uma conferência diária. "Entendemos que o resultado das eleições presidenciais será determinado seguindo as leis e procedimentos dos EUA." A China "seguirá as práticas internacionais" em suas declarações sobre o resultado, disse Wang.

O relacionamento entre China e Estados Unidos foi marcado por conflitos durante a gestão de Donald Trump , caracterizado pela crescente tensão sobre comércio, tecnologia e luta por influência na Ásia e no resto do mundo.

Biden provavelmente vai retomar os laços bilaterais a uma situação menos beligerante, embora Pequim tenha assumido a posição ao longo do processo eleitoral de não comentar diretamente sobre o que vê como uma questão de política interna dos EUA.