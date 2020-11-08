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Eleição nos EUA

Nicolás Maduro, da Venezuela, parabeniza Biden e Kamala por eleição

Em outra publicação no Twitter, Maduro afirmou que seu país está aberto para diálogo com o novo governo norte-americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 22:14

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 22:14

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse desejar uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, felicitou o presidente eleito dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também entrou na lista de autoridades que parabenizaram os democratas Joe Biden e Kamala Harris pela vitória na eleição presidencial dos EUA.
"Felicito o povo estadunidense pela eleição presidencial. Também parabenizo o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris por sua vitória", escreveu, em sua conta no Twitter. 
Em outra publicação, Maduro afirmou que seu país está aberto para diálogo. "A Venezuela, Pátria do Libertador Simón Bolívar, estará sempre pronta para o diálogo e o entendimento com o povo e o governo dos Estados Unidos", disse.

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