Nicolás Maduro, da Venezuela, parabeniza Biden e Kamala por eleição

"Felicito o povo estadunidense pela eleição presidencial. Também parabenizo o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris por sua vitória", escreveu, em sua conta no Twitter.

Em outra publicação, Maduro afirmou que seu país está aberto para diálogo. "A Venezuela, Pátria do Libertador Simón Bolívar, estará sempre pronta para o diálogo e o entendimento com o povo e o governo dos Estados Unidos", disse.