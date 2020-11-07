Trump se recusa a aceitar derrota, mas vitória ampla de Biden reduz opções do republicano

Donald Trump se recusa a aceitar a derrota Crédito: Reuters/Folhapress

Projeções da imprensa americana mostram que Biden já tem votos suficientes no Colégio Eleitoral para ser eleito presidente, o que tornaria impossível uma reviravolta republicana. Mas a campanha de Trump insiste que houve fraude nas eleições e quer resolver a questão na Justiça.

Pouco após a confirmação da vitória ser divulgada, Rudy Giuliani e outros advogados de Trump vieram a público dizer que o presidente não assumiria a derrota e questionaram a validade de mais de 600 mil cédulas de votação na Pensilvânia, estado que chancelou a vitória democrata.

Segundo a equipe de Trump, os votos em xeque não foram inspecionados por observadores do Partido Republicano. Giuliani disse que os casos suspeitos são de cédulas que vieram pelo correio, ecoando a narrativa de Trump -sem evidências- segundo a qual os votos nessa modalidade são "ilegais" e fazem parte de um golpe do Partido Democrata.

"Temos muitas testemunhas. Não são casos pequenos", disse Giuliani, acrescentando que recebeu denúncias também de outros estados, como Geórgia e Michigan.

Segundo Giuliani, o Partido Republicano deve continuar a enxurrada de questionamentos na Justiça na segunda-feira (9).

O presidente já vinha ensaiando essa estratégia há semanas, sugerindo que Biden só venceria se roubasse. Trump disse e repetiu que o voto por correio, que estatisticamente vinha favorecendo seu rival, era irregular e pouco confiável. "Isso é uma fraude enorme. É uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos esta eleição", declarou na quarta, na Casa Branca.

Especialistas têm afirmado há meses que o voto por correio tem índices baixíssimos de irregularidade. Mesmo antes da pandemia da Covid-19, aliás, americanos já votavam a distância.

Apesar das ações jurídicas uma reviravolta de Trump é considerada pouco provável. Biden caminha para uma vitória ampla, com a conquista de vários estados-chave na disputa. Assim, o republicano teria de conseguir reverter o resultado de diversas apurações. E a demora em alguns estados para confirmar os números são também um sinal de que a contagem está sendo feita de forma cuidadosa, de modo a evitar questionamentos futuros.

Em 2000, quando a eleição acabou na Justiça, o resultado dependia dos votos no estado da Florida.

Em outro sinal das dificuldades para Trump, diversos líderes mundiais já reconheceram a vitória de Biden, como Boris Johnson (Reino Unido), Angela Merkel (Alemanha) e Justin Trudeau (Canadá).

A recusa de Trump em assumir a derrota vai contra a tradição da democracia americana, no qual os candidatos que perdem nas urnas costumam vir a público e dizer que reconhecem a vitória do rival, antes do novo presidente fazer seu discurso da vitória.

Biden deve fazer um discurso após às 20h deste sábado (22h em Brasília), e poderá se declarar vencedor mesmo sem a concessão do rival.