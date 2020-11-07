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Celebrações

Milhares de pessoas comemoram vitória de Biden em várias cidades dos EUA

Em Nova York, as celebrações acontecem em vários locais, como Times Square, Washington Square e Columbus Circle
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 18:03

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:03

Pessoas reagem quando a mídia anuncia que o candidato democrata dos EUA à presidência, Joe Biden, venceu as eleições presidenciais de 2020 nos EUA, em Los Angeles
Pessoas reagem quando a mídia anuncia que o candidato democrata dos EUA à presidência, Joe Biden, venceu as eleições presidenciais de 2020 nos EUA, em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
Milhares de pessoas em várias cidades americanas vão às ruas para comemorar a vitória de Joe Biden, como presidente eleito dos EUA, de acordo com órgãos de imprensa americanos. As celebrações ocorrem em Nova York, Washington, Filadélfia e Atlanta, entre outras cidades.
Em Nova York, as celebrações acontecem em vários locais, como Times Square, Washington Square e Columbus Circle, onde há pessoas que exibem cartazes "Biden-Harris", uma menção à chapa Joe Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris.
Em Washington, é imensa a multidão que se concentra em frente à Casa Branca, muitas delas cantam, dançam e portam bandeiras dos EUA. Não há conflitos entre eleitores de Biden e do presidente Donald Trump.
Em Harrisburg, Pensilvânia, a manifestação de eleitores a favor do democrata é acompanhada de perto por um grande grupo de apoiadores do presidente Trump, que expõem cartazes com a frase "Faça a América Grande de Novo", o lema da campanha do republicano.

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