Pouco antes do anúncio da vitória de Biden, Trump deixa a Casa Branca para jogar golfe

Após uma manhã marcada por publicações nas redes sociais em que voltou a se declarar vencedor das eleições nos EUA e a questionar a legalidade dos votos em estados onde Joe Biden venceu, Donald Trump foi visto deixando a Casa Branca neste sábado (7).
Usando um boné com seus slogan de campanha, Trump entrou em um dos carros blindados que o transportam com destino a um campo de golfe em Sterling, na Virgínia, a cerca de 30 minutos de Washington.
A informação foi repassada via "pool" - o grupo de jornalistas que tem acesso direto aos eventos oficiais e é responsável por distribuir declarações da Presidência aos demais repórteres.
O anúncio da vitória de Biden foi feito após a atualização dos resultados no estado da Pensilvânia, que garantiu ao democrata um total de 273 delegados no Colégio Eleitoral, três a mais do que o mínimo necessário para ser eleito presidente dos EUA.