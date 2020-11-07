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Eleições nos EUA

Pouco antes do anúncio da vitória de Biden, Trump deixa a Casa Branca para jogar golfe

Donald Trump foi visto deixando a Casa Branca neste sábado (7), usando um boné com seus slogan de campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 16:40

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 16:40

O presidente Donald Trump joga golfe no campo Trump National Golf logo após a mídia declarar o candidato democrata dos EUA à presidência, Joe Biden, o vencedor da eleição presidencial dos EUA de 2020, em Sterling, Virgínia
O presidente Donald Trump joga golfe no campo Trump National Golf logo após a mídia declarar o candidato democrata dos EUA à presidência, Joe Biden, o vencedor da eleição presidencial dos EUA de 2020, em Sterling, Virgínia Crédito: Reuters/Folhapress
Após uma manhã marcada por publicações nas redes sociais em que voltou a se declarar vencedor das eleições nos EUA e a questionar a legalidade dos votos em estados onde Joe Biden venceu, Donald Trump foi visto deixando a Casa Branca neste sábado (7).
Usando um boné com seus slogan de campanha, Trump entrou em um dos carros blindados que o transportam com destino a um campo de golfe em Sterling, na Virgínia, a cerca de 30 minutos de Washington.
A informação foi repassada via "pool" - o grupo de jornalistas que tem acesso direto aos eventos oficiais e é responsável por distribuir declarações da Presidência aos demais repórteres.
O anúncio da vitória de Biden foi feito após a atualização dos resultados no estado da Pensilvânia, que garantiu ao democrata um total de 273 delegados no Colégio Eleitoral, três a mais do que o mínimo necessário para ser eleito presidente dos EUA.

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