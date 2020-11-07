Pouco antes do anúncio da vitória de Biden, Trump deixa a Casa Branca para jogar golfe

O presidente Donald Trump joga golfe no campo Trump National Golf logo após a mídia declarar o candidato democrata dos EUA à presidência, Joe Biden, o vencedor da eleição presidencial dos EUA de 2020, em Sterling, Virgínia Crédito: Reuters/Folhapress

Após uma manhã marcada por publicações nas redes sociais em que voltou a se declarar vencedor das eleições nos EUA e a questionar a legalidade dos votos em estados onde Joe Biden venceu, Donald Trump foi visto deixando a Casa Branca neste sábado (7).

Usando um boné com seus slogan de campanha, Trump entrou em um dos carros blindados que o transportam com destino a um campo de golfe em Sterling, na Virgínia, a cerca de 30 minutos de Washington.

A informação foi repassada via "pool" - o grupo de jornalistas que tem acesso direto aos eventos oficiais e é responsável por distribuir declarações da Presidência aos demais repórteres.