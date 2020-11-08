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Presidência dos EUA

Republicano George Bush cumprimenta Joe Biden pela eleição à presidência dos EUA

Bush afirmou que, embora tenha diferenças políticas com Biden, o presidente eleito é um bom homem

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 19:06
Líderes mundiais parabenizaram o democrata Joe Biden e Kamala Harris por vitória
Líderes mundiais parabenizaram o democrata Joe Biden e Kamala Harris por vitória Crédito: Reuters/Folhapress
O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, disse que já parabenizou o democrata Joe Biden por ter vencido neste sábado, 7, a eleição para comandar o País a partir de 2021.
"Estendi minhas calorosas felicitações e agradeci a mensagem patriótica que ele transmitiu na noite passada", disse Bush em um comunicado em Dallas. "Também liguei para Kamala Harris para parabenizá-la por sua histórica eleição à vice-presidência".
Bush afirmou que, embora tenha diferenças políticas com Biden, o presidente eleito é um bom homem e ganhou a oportunidade de liderar e unir o País. "O presidente eleito reiterou que, embora seja democrata, governará por todos os americanos", disse. "Ofereci a ele o mesmo que ofereci aos presidentes Trump e Obama: minhas orações por seu sucesso e minha promessa de ajudar no que puder".
O republicano também parabenizou Donald Trump e seus apoiadores por terem feito uma campanha árdua. "Ele ganhou os votos de mais de 70 milhões de americanos - uma conquista política extraordinária. Eles falaram e suas vozes continuarão a ser ouvidas pelos republicanos eleitos em todos os níveis de governo", afirmou. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

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