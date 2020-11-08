Republicano George Bush cumprimenta Joe Biden pela eleição à presidência dos EUA

"Estendi minhas calorosas felicitações e agradeci a mensagem patriótica que ele transmitiu na noite passada", disse Bush em um comunicado em Dallas. "Também liguei para Kamala Harris para parabenizá-la por sua histórica eleição à vice-presidência".

O republicano também parabenizou Donald Trump e seus apoiadores por terem feito uma campanha árdua. "Ele ganhou os votos de mais de 70 milhões de americanos - uma conquista política extraordinária. Eles falaram e suas vozes continuarão a ser ouvidas pelos republicanos eleitos em todos os níveis de governo", afirmou. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)