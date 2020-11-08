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Após vitória

Em seu 1º discurso, Biden diz que governará para todos os americanos

O ex-vice-presidente também disse que nomeará já na segunda-feira (9) um grupo de especialistas de saúde para trabalhar no 'plano Biden-Harris' de combate à pandemia da Covid-19, um dos temas que definiu a disputa eleitoral.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 00:20

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 00:20

O presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, afirmou na noite deste sábado (7) que governará para todos os americanos em seu primeiro discurso após ser anunciado como vencedor das eleições de terça-feira (3).
Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos
Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress
"Não vejo estados vermelhos (republicanos). Ou azuis (democoratas). Vejo apenas os Estados Unidos da América", disse ele em um evento no formato drive-in na cidade de Wilmington, em Delaware. "Sou orgulhasamente democrata, mas governarei como um americano".
"Para todos aqueles de vocês que votaram no presidente Trump, entendo sua decepção esta noite. Já perdi algumas vezes, mas agora vamos dar uma chance um ao outro", disse Biden no tom unificador que marcou sua campanha.
"É hora de colocar de lado a retórica dura, baixar a temperatura, nos vermos novamente, nos ouvirmos novamente e, para progredir, temos que parar de tratar nossos oponentes como nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Eles são americanos", acrescentou.
O ex-vice-presidente também disse que nomeará já na segunda-feira (9) um grupo de especialistas de saúde para trabalhar no "plano Biden-Harris" de combate à pandemia da Covid-19, um dos temas que definiu a disputa eleitoral.

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