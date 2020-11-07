Casagrande e outros políticos do ES comemoram vitória de Joe Biden

A vitória de Joe Biden nos EUA é derrota da prática do politicamente incorreto. Um sinal de que a maioria dos americanos estão preocupados com o fortalecimento das instituições democráticas, meio ambiente, direitos humanos e cultura de paz. Um bom sinal para a política mundial

Felicito o presidente eleito @JoeBiden : sua vitória renova as esperanças em um mundo com mais diálogo entre os diferentes e na retomada do multilateralismo, da defesa dos Direitos Humanos e de uma agenda ambiental ambiciosa.

A vitória do @JoeBiden , nas eleições americanas, a vitória dos democratas é importante para o povo americano e fundamental para a democracia dos Estados Unidos. Mas, acima de tudo, é importante para o mundo, para o planeta; essa decisão fortalece o multilateralismo. pic.twitter.com/wtbWLz33SN

Depois de quase quatro dias de apuração, o candidato Joe Biden conseguiu mais de 270 votos do colégio eleitoral norte-americano, após uma virada no Estado da Pensilvânia. Por volta das 13h50 (horário de Brasília), o democrata também usou o Twitter para reconhecer a própria vitória, em uma publicação com tom conciliador e de unificação.

Em tradução livre, ele afirmou: "América, estou honrado de ter sido escolhido para liderar o nosso maravilhoso país. O trabalho pela frente será duro, mas prometo a vocês: eu serei o presidente de todos os americanos, independentemente de você ter votado em mim ou não. Vou corresponder à confiança que foi depositada em mim".