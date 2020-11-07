Casagrande e outros políticos do ES comemoram vitória de Joe Biden

Depois de as projeções da imprensa norte-americana apontarem que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos da América (EUA), alguns políticos importantes do Espírito Santo repercutiram de maneira positiva o resultado. Anunciada no início da tarde deste sábado (7), a vitória do candidato democrata dará fim ao mandato de Donald Trump na Casa Branca.
Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) comemorou afirmando que o desfecho é "um bom sinal para a política mundial" e uma "derrota da prática do 'politicamente incorreto'". A não reeleição do republicano também foi interpretada como uma demonstração de que os eleitores estão "preocupados com o fortalecimento de instituições democráticas".
Quem também comentou a vitória de Joe Biden nas eleições americanas foi o senador Fabiano Contarato (Rede). Segundo ele, o resultado "renova as esperanças em um mundo com mais diálogo entre os diferentes e na retomada do multilateralismo, da defesa dos Direitos Humanos e de uma agenda ambiental ambiciosa".
Ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung fez um vídeo no qual ressalta a importância do resultado, não só para os EUA, mas para o todo o mundo. "Essa decisão fortalece o multilateralismo, a solidariedade e a cooperação. É importante para fortalecer a batalha contra as mudanças climáticas e para enfrentar o terrorismo", disse.
NO TWITTER: BIDEN RECONHECE VITÓRIA
Depois de quase quatro dias de apuração, o candidato Joe Biden conseguiu mais de 270 votos do colégio eleitoral norte-americano, após uma virada no Estado da Pensilvânia. Por volta das 13h50 (horário de Brasília), o democrata também usou o Twitter para reconhecer a própria vitória, em uma publicação com tom conciliador e de unificação.
Em tradução livre, ele afirmou: "América, estou honrado de ter sido escolhido para liderar o nosso maravilhoso país. O trabalho pela frente será duro, mas prometo a vocês: eu serei o presidente de todos os americanos, independentemente de você ter votado em mim ou não. Vou corresponder à confiança que foi depositada em mim".
Do outro lado da disputa, o republicado Donald Trump ainda não reconheceu publicamente a derrota. A última publicação dele, aliás, vai na contramão desse posicionamento. Nos últimos dias, o atual presidente tentou suspender a contagem de votos com uma ação na Justiça e afirmou sem apresentar qualquer tipo de prova que estariam tentando roubar as eleições.