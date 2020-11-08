Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump quebra silêncio e volta a questionar votos por correspondência
"Problemas eleitorais"

Trump quebra silêncio e volta a questionar votos por correspondência

Atual presidente dos Estados Unidos disse também que há um processo em andamento na Pensilvânia no qual a Justiça havia obrigado separação das cédulas recebidas após o prazo legislativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 13:57

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 13:57

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Após horas de silêncio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou se manifestar nas redes sociais sobre o resultado da eleição norte-americana, com vitória do democrata Joe Biden. No post, disse que há histórico de fraudes no processo eleitoral do País.
Em sua conta no Twitter, Trump falou que é necessário olhar os votos, e que o estágio de tabulação estaria apenas começando. "Estamos vendo uma série de declarações de que houve fraude eleitoral. Temos neste país uma história de problemas eleitorais", disse.
O atual presidente dos Estados Unidos disse também que há um processo em andamento na Pensilvânia, no qual a Justiça já havia obrigado a separação das cédulas recebidas após o prazo legislativo, e falou que é necessário verificar como as cédulas foram autenticadas. "É necessária a intervenção do ministro Alito. Esse é um grande grupo de cédulas".

Veja Também

'Eleição está longe de terminar', diz Trump

Leia a íntegra do discurso da vitória de Joe Biden como presidente eleito

Trump diz no Twitter que teve o máximo de votos para um presidente em exercício

Trump afirmou, ainda, que está preocupado com o fato de ter uma grande quantidade de votos por correspondência em cidades como Filadélfia e Detroit. "E o que me preocupa é que tivemos mais de cem milhões de votos por correspondência em cidades como a Filadélfia e Detroit com uma longa série de problemas eleitorais".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Eleição de Biden: os reflexos para o Brasil e o Espírito Santo

Casagrande e outros políticos do ES comemoram vitória de Joe Biden

Líderes mundiais parabenizam Joe Biden e Kamala Harris por vitória nos EUA

Kamala Harris é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência dos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados