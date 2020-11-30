Prefeito eleito, Arnaldinho promete enfrentar alagamentos em Vila Velha

Eleito neste domingo (29) com 69,03% dos votos válidos, o novo prefeito de Vila Velha a partir de 2021, Arnaldinho Borgo (Podemos), afirmou na manhã desta segunda-feira (30) que pretende enfrentar os alagamentos da cidade, um velho problema enfrentado por moradores e comerciantes do município em dias de chuva. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, ele falou ainda sobre os projetos para saúde e educação em tempos de pandemia.
Arnaldinho tem 37 anos, é formado em administração e disputou uma eleição para administrar a prefeitura pela primeira vez. O prefeito eleito viveu a infância no bairro Cobi de Baixo e, atualmente, mora em Parque das Gaivotas. Confira a entrevista:
Quais são as principais metas como prefeito de Vila Velha?
A nossa principal meta é entender a curva de risco da pandemia, para fazer a prevenção para que o município diminua o número de infectados e o número de mortos.
Cuidando dessa parte, o que mais o povo de Vila Velha pode esperar da sua administração?
Pode esperar que vamos formar uma equipe técnica qualificada para que possamos entregar todas a políticas públicas que nós planejamos para a cidade de Vila Velha. Nós fizemos um planejamento não só para 4 anos, mas um planejamento para 15 anos. Daqui a 15 anos, Vila Velha completa 500 anos e é pensando, nesse planejamento de 15 anos, que daremos o primeiro passo para alcançar todas as metas, para transformar a nossa cidade, não apenas no melhor lugar para se viver, mas no melhor lugar para trabalhar, empreender, ter uma cidade mais humana.
Qual é a área que o senhor acredita que está precisando de mais atenção? E o que o senhor pretende fazer?
Difícil falar o que precisa de mais atenção na nossa cidade. Infelizmente, durante um período gigante, Vila Velha não funciona muito bem quanto às políticas públicas. Na educação o foco hoje é fazer com que as aulas funcionem à distância, em um primeiro momento pela televisão, porque nem todo aluno tem um computador com internet em casa. E depois vamos estudar uma forma para que possa ser híbrido também, vai depender da curva de risco da pandemia. E também colocar a saúde de fato para funcionar: equipar, capacitar, valorizar os profissionais e aumentar o número de equipes de estratégia da família.
Vivemos um momento de polarização. Quem é de um lado não quer nem ouvir os argumentos do outro lado. Como o senhor vai lidar com isso?
Desejamos fazer uma administração por várias mãos, queremos dialogar com todos. Vamos administrar para todos, os que não votaram na gente e os que deram o voto de confiança. Eu quero uma Vila Velha de união, de paz, quero dialogar bem com a Câmara. Acredito que teremos uma cidade de união, de paz, para que a política de fato chegue na ponta da corda, para que ajude a nossa cidade e a nossa gente.
Uma questão sempre em alta em Vila Velha são os alagamentos. O senhor vê solução para isso?
Queremos enfrentar os alagamentos. Desejamos formar uma equipe técnica competente, da mesma forma que foi o governo passado quando construíram três novas estações de bombeamento. Temos o governo do Estado, que tem mais de R$ 250 milhões para fazer a construção de nove estações de bombeamento. Através de projetos, vamos fazer a captação de recursos com o Governo Federal, Governo Estadual, para aumentar o número de licitações de estação de bombeamento. E também devemos fazer o nosso trabalho, que é a prevenção e a microdrenagem, que é a limpeza da galeria, da rede pluvial, dos canais e dos córregos, para que melhore o escoamento da água da chuva.