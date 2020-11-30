Prefeito eleito, Arnaldinho promete enfrentar alagamentos em Vila Velha

Queremos enfrentar os alagamentos. Desejamos formar uma equipe técnica competente, da mesma forma que foi o governo passado quando construíram três novas estações de bombeamento. Temos o governo do Estado, que tem mais de R$ 250 milhões para fazer a construção de nove estações de bombeamento. Através de projetos, vamos fazer a captação de recursos com o Governo Federal, Governo Estadual, para aumentar o número de licitações de estação de bombeamento. E também devemos fazer o nosso trabalho, que é a prevenção e a microdrenagem, que é a limpeza da galeria, da rede pluvial, dos canais e dos córregos, para que melhore o escoamento da água da chuva.