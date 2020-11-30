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Eleições 2020

Doze pessoas foram presas em cidades do ES durante o 2º turno

Cinco delas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, eram lideranças de candidatos oponentes que se desentenderam e  chegaram a 'vias de fato'

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 23:38
Policial militar feminina
Polícia Militar registrou menos ocorrências em 2021 em relação às eleições de 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção

29/11/2020 - 10:50
A primeira versão deste reportagem dizia no título e no texto que as 12 pessoas foram presas por praticarem boca de urna. No entanto, cinco delas foram levadas pela polícia por se desentenderem e chegarem a "vias de fato", segundo a Sesp. As informações foram corrigidas. 
Durante o segundo turno das eleições ocorrido neste domingo (29), 12 pessoas foram detidas pela polícia na Grande Vitória, a maioria por praticar boca de urna. Cinco delas chegaram a ter um desentendimento, no que a polícia identifica como vias de fato. Eram lideranças de candidatos diferentes que se envolveram em um conflito, como explicou o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Considerando os dois turnos, 25 pessoas foram detidas.
A maioria das prisões ocorreu na Serra, sendo duas por boca de urna e outras cinco por vias de fato, ou desentendimento entre lideranças de candidatos diferentes. Houve ainda uma detenção em Vila Velha, também por boca de urna, e mais quatro pelo mesmo motivo, em Cariacica.
Na avaliação de Ramalho, as eleições de 2020 foram tranquilas e houve uma redução de 40% tanto no número de detidos quanto no de ocorrências em relação ao pleito de 2018. Foi muito tranquilo. Em 2018, por exemplo, tivemos 50 ocorrências, contra 20 deste ano, somando os dois turnos. Em relação a pessoas detidas, foram 62 presos no pleito de 2018, contra 25 de agora, informou o secretário.

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Em três cidades foi registrado um total de oito ocorrências de crimes eleitorais: Vila Velha (3); Serra (4), e Cariacica (1). Em nenhum dos quatro municípios onde ocorreu o segundo turno, incluindo Vitória, houve prisão de candidatos.
ATUAÇÃO POLICIAL NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2020:
OCORRÊNCIAS DE CRIMES ELEITORAIS
  • Vila Velha: 3
  • Serra: 4
  • Cariacica: 1
  • Total: 8
DETIDOS
  • Serra: 2 por boca de urna e 5 por vias de fatos
  • Vila Velha: 1 por boca de urna
  • Cariacica: 4 por boca de urna
  • Total: 12
  • OBS.: Não houve candidatos detidos
DISQUE-DENÚNCIA
  • Vitória: 10
  • Vila Velha: 6
  • Cariacica: 14
  • Serra: 3

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