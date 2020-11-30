Doze pessoas foram presas em cidades do ES durante o 2º turno

Correção
29/11/2020 - 10:50
A primeira versão deste reportagem dizia no título e no texto que as 12 pessoas foram presas por praticarem boca de urna. No entanto, cinco delas foram levadas pela polícia por se desentenderem e chegarem a "vias de fato", segundo a Sesp. As informações foram corrigidas.
Durante o segundo turno das eleições ocorrido neste domingo (29), 12 pessoas foram detidas pela polícia na Grande Vitória, a maioria por praticar boca de urna. Cinco delas chegaram a ter um desentendimento, no que a polícia identifica como vias de fato. Eram lideranças de candidatos diferentes que se envolveram em um conflito, como explicou o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Considerando os dois turnos, 25 pessoas foram detidas.
A maioria das prisões ocorreu na Serra, sendo duas por boca de urna e outras cinco por vias de fato, ou desentendimento entre lideranças de candidatos diferentes. Houve ainda uma detenção em Vila Velha, também por boca de urna, e mais quatro pelo mesmo motivo, em Cariacica.
Na avaliação de Ramalho, as eleições de 2020 foram tranquilas e houve uma redução de 40% tanto no número de detidos quanto no de ocorrências em relação ao pleito de 2018. Foi muito tranquilo. Em 2018, por exemplo, tivemos 50 ocorrências, contra 20 deste ano, somando os dois turnos. Em relação a pessoas detidas, foram 62 presos no pleito de 2018, contra 25 de agora, informou o secretário.
Em três cidades foi registrado um total de oito ocorrências de crimes eleitorais: Vila Velha (3); Serra (4), e Cariacica (1). Em nenhum dos quatro municípios onde ocorreu o segundo turno, incluindo Vitória, houve prisão de candidatos.
ATUAÇÃO POLICIAL NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2020:
OCORRÊNCIAS DE CRIMES ELEITORAIS
- Vila Velha: 3
- Serra: 4
- Cariacica: 1
- Total: 8
- Serra: 2 por boca de urna e 5 por vias de fatos
- Vila Velha: 1 por boca de urna
- Cariacica: 4 por boca de urna
- Total: 12
- OBS.: Não houve candidatos detidos
- Vitória: 10
- Vila Velha: 6
- Cariacica: 14
- Serra: 3