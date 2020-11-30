Doze pessoas foram presas em cidades do ES durante o 2º turno

A primeira versão deste reportagem dizia no título e no texto que as 12 pessoas foram presas por praticarem boca de urna. No entanto, cinco delas foram levadas pela polícia por se desentenderem e chegarem a "vias de fato", segundo a Sesp. As informações foram corrigidas.

Na avaliação de Ramalho, as eleições de 2020 foram tranquilas e houve uma redução de 40% tanto no número de detidos quanto no de ocorrências em relação ao pleito de 2018. Foi muito tranquilo. Em 2018, por exemplo, tivemos 50 ocorrências, contra 20 deste ano, somando os dois turnos. Em relação a pessoas detidas, foram 62 presos no pleito de 2018, contra 25 de agora, informou o secretário.