AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Média de tempo

Foi vapt-vupt: eleitores levaram 30 segundos para votar no 2º turno

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o tempo estimado no primeiro turno foi de 45 segundos. Redução no fluxo de eleitores e menor número de candidatos podem ter sido os motivos da agilidade no processo

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:01
Manhã de votação tranquila na escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra. Poucas filas e tempo de votação bem rápido entre os eleitores.
Manhã de votação tranquila na escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra. Poucas filas e tempo de votação bem rápido entre os eleitores. Crédito: Vinicius Viana
Eleitores de CariacicaVila VelhaVitória Serra voltaram às urnas neste domingo (29) para o segundo turno das eleições municipais. Em relação ao primeiro turno, o tempo de votação diminuiu.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a estimativa é de que os eleitores têm levado apenas 30 segundos, desde o registro de identificação até a confirmação nas urnas. No primeiro turno, o tempo estimado foi de 45 segundos. O fato de ser apenas um candidato neste segundo turno contribuiu para a agilidade do processo.
"Não tinha quase ninguém na fila, foi muito rápido. Demorei menos de 2 minutos para votar. Tudo está muito organizado dentro das seções. Neste segundo turno, parece que menos pessoas vieram votar, então caminhou mais rápido", afirmou a auxiliar de serviços gerais Penha Maria do Nascimento, de 53 anos, que votou na EEEF José Maria Ferreira, em Nova Brasília, Cariacica.

Veja Também

Ambulantes aproveitam eleições para aumentar a renda no ES

Em clima de tranquilidade, Max Filho e Arnaldinho votam em Vila Velha

Na Serra, Vidigal e Fábio Duarte chegam com familiares para votar

Mesmo sendo um processo mais rápido, alguns eleitores decidiram não arriscar e chegaram antes nos locais de votação para não enfrentar fila. "Vim cedo por conta de compromissos durante o dia e é um horário melhor, com poucas pessoas. Dá para votar rápido. Fui o segundo da minha sessão", afirmou o topógrafo Agilton Marques, 52, que votou em uma escola do bairro Bento Ferreira, em Vitória.
A administradora da escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra, Tatiane Borges, comentou que, além dos eleitores terem votado apenas para o cargo de prefeito, o fluxo também parece ter sido reduzido, o que agilizou ainda mais o processo. Comparando com o primeiro turno, observamos um número bem menor de eleitores no mesmo horário. Como agora, também, só se vota para prefeito o tempo de votação tem sido bem mais rápido. Só dois números para digitar, observou.
* Vinícius Viana é é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: a votação para prefeito no segundo turno no Espírito Santo

Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Segundo turno: o que pode e não pode no domingo de eleição

Acúmulo de lixo em local de votação provoca transtornos em Cariacica

Em Vitória, Coser e Pazolini dizem que estão otimistas com votação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Orvel Geely Vitória
Geely e Denza oficializam abertura de lojas de carros elétricos no ES
Imagem de destaque
5 filmes de ação para quem gosta de muita adrenalina para assistir em agosto
Imagem de destaque
Como escolher um produto de qualidade e licenciado? Especialista dá 5 dicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados