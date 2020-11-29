Foi vapt-vupt: eleitores levaram 30 segundos para votar no 2º turno

Manhã de votação tranquila na escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra. Poucas filas e tempo de votação bem rápido entre os eleitores. Crédito: Vinicius Viana

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a estimativa é de que os eleitores têm levado apenas 30 segundos, desde o registro de identificação até a confirmação nas urnas. No primeiro turno, o tempo estimado foi de 45 segundos. O fato de ser apenas um candidato neste segundo turno contribuiu para a agilidade do processo.

"Não tinha quase ninguém na fila, foi muito rápido. Demorei menos de 2 minutos para votar. Tudo está muito organizado dentro das seções. Neste segundo turno, parece que menos pessoas vieram votar, então caminhou mais rápido", afirmou a auxiliar de serviços gerais Penha Maria do Nascimento, de 53 anos, que votou na EEEF José Maria Ferreira, em Nova Brasília, Cariacica.

Mesmo sendo um processo mais rápido, alguns eleitores decidiram não arriscar e chegaram antes nos locais de votação para não enfrentar fila. "Vim cedo por conta de compromissos durante o dia e é um horário melhor, com poucas pessoas. Dá para votar rápido. Fui o segundo da minha sessão", afirmou o topógrafo Agilton Marques, 52, que votou em uma escola do bairro Bento Ferreira, em Vitória.

A administradora da escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra, Tatiane Borges, comentou que, além dos eleitores terem votado apenas para o cargo de prefeito, o fluxo também parece ter sido reduzido, o que agilizou ainda mais o processo. Comparando com o primeiro turno, observamos um número bem menor de eleitores no mesmo horário. Como agora, também, só se vota para prefeito o tempo de votação tem sido bem mais rápido. Só dois números para digitar, observou.