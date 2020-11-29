Em clima de tranquilidade, Max Filho e Arnaldinho votam em Vila Velha

A votação para prefeito em Vila Velha ocorreu de forma tranquila e sem aglomerações para os candidatos do segundo turno do município: o atual prefeito Max Filho (PSDB) e o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos).
O prefeito votou por volta das 10h no Colégio Marista, no Centro de Vila Velha. Acompanhado da esposa, Max chegou ao local cumprimentando eleitores e conseguiu votar rapidamente, em aproximadamente um minuto.
No local, sete urnas deixaram de funcionar e as seções tiverem que ser transferidas para o andar de cima, dificultando a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.
Sobre a reeleição, Max Filho disse estar confiante da vitória. "Honramos a confiança do povo de Vila Velha ao longo da nossa administração. Aquilo que nós propusemos fazer, nós entregamos à cidade", afirmou.
Questionado sobre as pesquisas eleitorais, que apontam uma ampla vantagem do oponente, Max afirmou que "o jogo só acaba quando termina".
Já o candidato Arnaldinho Borgo votou no Colégio João Calmon, em Praia de Gaivotas, bairro onde reside. Ele chegou ao local por volta das 10h30, acompanhado da esposa, Andressa Barcelos. O candidato cumprimentou eleitores e demorou cerca de dois minutos para votar, da espera na fila até sair da cabine.
Na saída, comentou que está confiante na vitória. "Estou com o coração em paz, pois fizemos uma campanha limpa, honesta e transparente. Acredito na vitória porque fizemos um planejamento que promete mudar Vila Velha ", disse. O candidato vai acompanhar a apuração em casa, ao lado da família.
PESQUISA
De acordo com a última pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta, Arnaldinho tem 71% das intenções de voto, enquanto Max Filho aparece com 29%, considerando os votos válidos. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
Arnaldinho é vereador de Vila Velha e está encerrando seu segundo mandato na Câmara. Na corrida eleitoral, o candidato começou na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto, mas ultrapassou Max e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e foi o mais votado no 1º turno, com 36% dos votos. Max Filho obteve 22,91%.