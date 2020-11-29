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Eleições 2020

Em clima de tranquilidade, Max Filho e Arnaldinho votam em Vila Velha

Prefeito e vereador registraram seus votos na manhã deste domingo (29). Eles conversaram com eleitores e demostraram otimismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 13:22

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 13:22

Tempo real: Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) já votaram em Vila Velha
Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) já votaram em Vila Velha Crédito: Diná Sanchotene/Divulgação
A votação para prefeito em Vila Velha ocorreu de forma tranquila e sem aglomerações para os candidatos do segundo turno do município: o atual prefeito Max Filho (PSDB) e o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos).   
O prefeito votou por volta das 10h no Colégio Marista, no Centro de Vila Velha. Acompanhado da esposa, Max chegou ao  local cumprimentando eleitores e conseguiu votar rapidamente, em aproximadamente um minuto.
No  local, sete urnas deixaram de funcionar e as seções tiverem que ser transferidas para o andar de cima, dificultando a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.
Sobre a reeleição, Max Filho disse estar confiante da vitória. "Honramos a confiança do povo de Vila Velha ao longo da nossa administração. Aquilo que nós propusemos fazer, nós entregamos à cidade", afirmou.
Questionado sobre as pesquisas eleitorais, que apontam uma ampla vantagem do oponente, Max afirmou que  "o jogo só acaba quando termina". 
Max Filho (PSDB) vota na manhã deste domingo (29) no Colégio Marista, na região central de Vila Velha.
Max votou na manhã deste domingo (29) no Colégio Marista Crédito: Vinicius Zagoto

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Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Eleições 2020: a votação para prefeito no segundo turno no Espírito Santo

Já o candidato Arnaldinho Borgo votou no Colégio João Calmon, em Praia de Gaivotas, bairro onde reside. Ele chegou ao local por volta das 10h30, acompanhado da esposa, Andressa Barcelos. O candidato cumprimentou eleitores e demorou cerca de dois minutos para votar, da espera na fila até sair da cabine.
Na saída,  comentou que está confiante na vitória.  "Estou com o coração em paz, pois fizemos uma campanha limpa,  honesta e transparente. Acredito na vitória porque fizemos um planejamento que promete mudar Vila Velha ", disse. O candidato vai acompanhar a apuração em casa, ao lado da família.
Arnaldinho Borgo vota em Vila Velha
Arnaldinho Borgo vota em Vila Velha Crédito: Divulgação/Junior Costa

PESQUISA

De acordo com a última pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta, Arnaldinho tem 71% das intenções de voto, enquanto Max Filho aparece com 29%, considerando os votos válidos. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
Arnaldinho é vereador de Vila Velha e está encerrando seu segundo mandato na Câmara. Na corrida eleitoral, o candidato começou na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto, mas ultrapassou Max e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e foi o mais votado no 1º turno, com 36% dos votos. Max Filho obteve 22,91%.

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