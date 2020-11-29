Em clima de tranquilidade, Max Filho e Arnaldinho votam em Vila Velha

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) já votaram em Vila Velha Crédito: Diná Sanchotene/Divulgação

O prefeito votou por volta das 10h no Colégio Marista, no Centro de Vila Velha. Acompanhado da esposa, Max chegou ao local cumprimentando eleitores e conseguiu votar rapidamente, em aproximadamente um minuto.

No local, sete urnas deixaram de funcionar e as seções tiverem que ser transferidas para o andar de cima, dificultando a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.

Sobre a reeleição, Max Filho disse estar confiante da vitória. "Honramos a confiança do povo de Vila Velha ao longo da nossa administração. Aquilo que nós propusemos fazer, nós entregamos à cidade", afirmou.

Questionado sobre as pesquisas eleitorais, que apontam uma ampla vantagem do oponente, Max afirmou que "o jogo só acaba quando termina".

Max votou na manhã deste domingo (29) no Colégio Marista Crédito: Vinicius Zagoto

Já o candidato Arnaldinho Borgo votou no Colégio João Calmon, em Praia de Gaivotas, bairro onde reside. Ele chegou ao local por volta das 10h30, acompanhado da esposa, Andressa Barcelos. O candidato cumprimentou eleitores e demorou cerca de dois minutos para votar, da espera na fila até sair da cabine.

Na saída, comentou que está confiante na vitória. "Estou com o coração em paz, pois fizemos uma campanha limpa, honesta e transparente. Acredito na vitória porque fizemos um planejamento que promete mudar Vila Velha ", disse. O candidato vai acompanhar a apuração em casa, ao lado da família.

Arnaldinho Borgo vota em Vila Velha Crédito: Divulgação/Junior Costa

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