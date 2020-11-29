Ambulantes aproveitam eleições para aumentar a renda no ES

O vendedor de água de coco Vanderlei Barbosa Dias trabalhando próximo a local de votação em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Em mais um domingo de eleições, desta vez para a votação no segundo turno , a movimentação nas ruas fica maior do que em domingos comuns. Afinal, milhares de pessoas precisam ir até as seções eleitorais para registrarem seus votos. Aproveitando a oportunidade para aumentar a renda, trabalhadores escolhem locais estratégicos para conseguir um extra.

É o caso do vendedor de água de coco Vanderlei Barbosa Dias, de 44 anos. Desde o início da manhã deste domingo (29), ele está aproveitando a movimentação próximo a um local de votação, em uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia, em Vitória , para aumentar as vendas.

"É pela oportunidade, porque hoje em dia está meio difícil. Então, temos que correr atrás. Vou ficar aqui até o final da votação, se Deus quiser", disse ele, que aproveitou o calor do domingo e a sede dos eleitores para faturar.

O pipoqueiro Raimundo Lopes Moreira, de 66 anos, tira o sustento da família com a pipoca Crédito: José Carlos Schaeffer

Nas proximidades de onde estava Vanderlei, também se instalou Raimundo Lopes Moreira, de 66 anos. Ele, que tira o sustento da família com a venda de pipoca, disse que é mais uma oportunidade para melhorar a renda.

"Eu trabalho com a pipoca para sustentar a casa. Aproveito a eleição par trabalhar também. Melhora um pouco, razoável. Vou ficar até ás 17h", ressaltou o pipoqueiro.