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Eleições 2020

Ambulantes aproveitam eleições para aumentar a renda no ES

Vendedores veem oportunidade para faturar grana extra em domingo com maior movimentação na Grande Vitória

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:14
O vendedor de água de coco Vanderlei Barbosa Dias
O vendedor de água de coco Vanderlei Barbosa Dias trabalhando próximo a local de votação em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Em mais um domingo de eleições, desta vez para a votação no segundo turno, a movimentação nas ruas fica maior do que em domingos comuns. Afinal, milhares de pessoas precisam ir até as seções eleitorais para registrarem seus votos. Aproveitando a oportunidade para aumentar a renda, trabalhadores escolhem locais estratégicos para conseguir um extra.
É o caso do vendedor de água de coco Vanderlei Barbosa Dias, de 44 anos. Desde o início da manhã deste domingo (29), ele está aproveitando a movimentação próximo a um local de votação,  em uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia, em Vitória, para aumentar as vendas.
"É pela oportunidade, porque hoje em dia está meio difícil. Então, temos que correr atrás. Vou ficar aqui até o final da votação, se Deus quiser", disse ele, que aproveitou o calor do domingo e a sede dos eleitores para faturar.
O pipoqueiro Raimundo Lopes Moreira, de 66 anos, tira o sustento da família com a pipoca
O pipoqueiro Raimundo Lopes Moreira, de 66 anos, tira o sustento da família com a pipoca Crédito: José Carlos Schaeffer
Nas proximidades de onde estava Vanderlei, também se instalou Raimundo Lopes Moreira, de 66 anos. Ele, que tira o sustento da família com a venda de pipoca, disse que é mais uma oportunidade para melhorar a renda.
"Eu trabalho com a pipoca para sustentar a casa. Aproveito a eleição par trabalhar também. Melhora um pouco, razoável. Vou ficar até ás 17h", ressaltou o pipoqueiro.
Os locais de votação ficam abertos até as 17h, quando as eleições são encerradas de acordo com a Justiça Eleitoral.

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