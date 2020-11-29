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Eleições 2020

Em Vitória, Coser e Pazolini dizem que estão otimistas com votação

Candidatos votaram na manhã deste domingo (29) e falaram das expectativas com a apuração. Segundo pesquisa Ibope, disputa está empatada

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 12:39
João Coser e Pazolini votam em Vitória pela manhã
João Coser e Pazolini votam em Vitória pela manhã Crédito: Lorraine Paixão / Jansen Lube
Cercados de apoiadores e esbanjando otimismo, o Delegado Pazolini (Republicanos) e o ex-prefeito João Coser (PT), que disputam o segundo turno pela Prefeitura de Vitória, votaram na manhã deste domingo (29), na Capital. 
O primeiro a votar foi João Coser. Ele chegou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Edwald Júnior, no bairro Itararé, por volta de 9h50, acompanhado da esposa Eliana, dos filhos Karla e Luiz,  e de Jackeline Rocha, candidata a vice.
Por ter 64 anos, o petista optou por seguir as orientações das autoridades sanitárias e votar no horário preferencial, das 7h às 10h. Após votação, Coser seguiu junto com a candidata a vice para o bairro Maria Ortiz, onde ela iria votar.
Estou empolgado, bastante feliz e grato a Deus. Naturalmente, estamos otimistas, eu e minha companheira Jackeline, e esperamos ganhar estas eleições. Fizemos uma campanha limpa, propositiva e participativa, disse o candidato. Fizemos uma campanha bonita, alegre e pra cima. Agora é hora de a cidade decidir qual modelo vai querer, completou Jackeline Rocha.
Mais cedo, João Coser, a família e algumas pessoas da equipe estiveram em uma missa na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, localizada no mesmo bairro. No trajeto até seu local de votação, o candidato cumprimentou apoiadores que já o aguardavam próximo à escola.  Segundo assessores, o petista vai acompanhar a apuração no comitê de campanha, no bairro Jabour.
João Coser (PT) vota em Vitória.
João Coser (PT) vota em Vitória. Crédito: Lorraine Paixão

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Já o Delegado Pazolini registrou o voto às 11h em uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia. Acompanhado da candidata a vice, Capitã Estefane, e alguns apoiadores, ele disse que avalia a campanha de forma positiva e que está confiante com o resultado final.
"A expectativa é muito positiva. Fizemos uma campanha linda, propositiva, limpa, falando a verdade. E tenho certeza que a população de Vitória, que os moradores querem isso. Que vão escolher o 10 hoje e, sem dúvida nenhuma, realizar uma escolha importante para os próximos quatro anos da cidade", disse Pazolini, que deve acompanhar a apuração em casa, com a família.
O candidato do Republicanos foi o mais votado no primeiro turno, com 30,95% dos válidos na ocasião, seguido por João Coser (PT) com 21,82%. 
Delegado Pazolini vota em Vitória
Delegado Pazolini vota em Vitória Crédito: Jansen Lube

EMPATE

Segundo a última pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, a disputa pela Prefeitura de Vitória está empatada. Tanto Delegado Pazolini (Republicanos) quanto João Coser (PT) aparecem com 50% das intenções de votos válidos. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.
Em comparação com a última pesquisa, realizada no dia 23 de novembro, os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Pazolini oscilou três pontos percentuais para menos, indo de 53% dos votos válidos para 50%. A oscilação de Coser foi de três pontos para mais, passando de 47% para 50%.
*Lorraine Paixão é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

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