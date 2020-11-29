Em Vitória, Coser e Pazolini dizem que estão otimistas com votação

João Coser e Pazolini votam em Vitória pela manhã Crédito: Lorraine Paixão / Jansen Lube

O primeiro a votar foi João Coser. Ele chegou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Edwald Júnior, no bairro Itararé, por volta de 9h50, acompanhado da esposa Eliana, dos filhos Karla e Luiz, e de Jackeline Rocha, candidata a vice.

Por ter 64 anos, o petista optou por seguir as orientações das autoridades sanitárias e votar no horário preferencial, das 7h às 10h. Após votação, Coser seguiu junto com a candidata a vice para o bairro Maria Ortiz, onde ela iria votar.

Estou empolgado, bastante feliz e grato a Deus. Naturalmente, estamos otimistas, eu e minha companheira Jackeline, e esperamos ganhar estas eleições. Fizemos uma campanha limpa, propositiva e participativa, disse o candidato. Fizemos uma campanha bonita, alegre e pra cima. Agora é hora de a cidade decidir qual modelo vai querer, completou Jackeline Rocha.

Mais cedo, João Coser, a família e algumas pessoas da equipe estiveram em uma missa na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, localizada no mesmo bairro. No trajeto até seu local de votação, o candidato cumprimentou apoiadores que já o aguardavam próximo à escola. Segundo assessores, o petista vai acompanhar a apuração no comitê de campanha, no bairro Jabour.

João Coser (PT) vota em Vitória. Crédito: Lorraine Paixão

Já o Delegado Pazolini registrou o voto às 11h em uma faculdade particular no bairro Santa Lúcia. Acompanhado da candidata a vice, Capitã Estefane, e alguns apoiadores, ele disse que avalia a campanha de forma positiva e que está confiante com o resultado final.

"A expectativa é muito positiva. Fizemos uma campanha linda, propositiva, limpa, falando a verdade. E tenho certeza que a população de Vitória, que os moradores querem isso. Que vão escolher o 10 hoje e, sem dúvida nenhuma, realizar uma escolha importante para os próximos quatro anos da cidade", disse Pazolini, que deve acompanhar a apuração em casa, com a família.

O candidato do Republicanos foi o mais votado no primeiro turno, com 30,95% dos válidos na ocasião, seguido por João Coser (PT) com 21,82%.

Delegado Pazolini vota em Vitória Crédito: Jansen Lube

EMPATE

Em comparação com a última pesquisa, realizada no dia 23 de novembro, os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Pazolini oscilou três pontos percentuais para menos, indo de 53% dos votos válidos para 50%. A oscilação de Coser foi de três pontos para mais, passando de 47% para 50%.