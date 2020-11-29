AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Na Serra, Vidigal e Fabio Duarte chegam com familiares para votar

Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) votaram por volta das 10 horas deste domingo (29). Vidigal vai acompanhar o resultado final em casa com a família, e Fabio disse que seguirá para o comitê do partido por volta das 19h para monitorar a apuração

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 12:45
Candidatos a prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fábio Duarte (Rede) votaram na manhã deste domingo (29)
Candidatos a prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) votaram na manhã deste domingo (29) Crédito: Elis Carvalho / Vinicius Viana
A manhã de votação foi tranquila na Serra. Candidatos a prefeito no município, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) compareceram para votar neste segundo turno das eleições de 2020 na manhã deste domingo (29).
O candidato Sergio Vidigal chegou por volta das 10 horas, acompanhado da mulher, Sueli Vidigal, para votar na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modonesi, no Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, na Serra.

Veja Também

Em Vitória, Coser e Pazolini dizem que estão otimistas com votação

Em Cariacica, candidatos Euclério e Célia registram voto pela manhã

Apesar de aparecer a frente nas intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral mais recente do Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta, Vidigal afirmou que é preciso ter humildade e aguardar o resultado final das eleições.

Candidatos a prefeitura da Serra registram voto pela manhã

"Mais uma vez: a gente respeita o resultado das pesquisas, mas precisamos respeitar também o resultado nas urnas. Lógico que a expectativa é boa, mas nós temos que aguardar as respostas da população. Claro que a minha humildade me permite reconhecer o resultado e seu eu for vencedor, vou trabalhar em prol da minha cidade, até porque essa é minha principal determinação ao envolver meu nome como candidato", afirmou Vidigal, que irá aguardar o resultado da eleição em casa, com a família, como de costume.

Veja Também

Eleições 2020: a votação para prefeito no segundo turno no Espírito Santo

Também por volta das 10h e acompanhado de familiares, o candidato Fabio Duarte esteve na Escola Judith Leão Castelo, em Pitanga, para votar. Ele conversou com alguns eleitores e se dirigiu a seção eleitoral.
Após uma rápida votação, que durou menos de um minuto, o candidato comentou que está confiante na virada e que as expectativas são as melhores possíveis. "Acho que a Serra entendeu que é o momento de renovar. O sentimento que temos hoje é que vamos surpreender muita gente", relatou.
O candidato do Rede ainda deve visitar outros locais de votação neste domingo e disse que vai acompanhar a apuração em casa com a família. Às 19h, o candidato vai para o comitê do partido acompanhar o resultado das urnas.
De acordo com a pesquisa eleitoral, divulgada na sexta-feira (27), realizada pelo Ibope, a pedido da Rede Gazeta, Fabio Duarte (Rede) aparece em segundo lugar na disputa do segundo turno com 38% das intenções de voto. Sérgio Vidigal (PDT) aparece na frente com 62%.

Veja Também

Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Segundo turno: o que pode e não pode no domingo de eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Videocast Belezas do Sul discute importância do turismo para o desenvolvimento do ES
Videocast Belezas do Sul discute importância do turismo para o desenvolvimento do ES
Régua de medição do volume de água no lago Guaíba, em Porto Alegre (RS)
Guaíba sobe em Porto Alegre e Defesa Civil emite alerta de alagamento
Barranco cai sobre pessoas em Cariacica
Trabalhadores morrem soterrados durante obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados