Na Serra, Vidigal e Fabio Duarte chegam com familiares para votar

Candidatos a prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) votaram na manhã deste domingo (29) Crédito: Elis Carvalho / Vinicius Viana

Fabio Duarte (Rede) compareceram para votar neste segundo turno das A manhã de votação foi tranquila na Serra . Candidatos a prefeito no município, Sergio Vidigal (PDT) e(Rede) compareceram para votar neste segundo turno das eleições de 2020 na manhã deste domingo (29).

O candidato Sergio Vidigal chegou por volta das 10 horas, acompanhado da mulher, Sueli Vidigal, para votar na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modonesi, no Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, na Serra.

Apesar de aparecer a frente nas intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral mais recente do Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta, Vidigal afirmou que é preciso ter humildade e aguardar o resultado final das eleições.

Candidatos a prefeitura da Serra registram voto pela manhã

"Mais uma vez: a gente respeita o resultado das pesquisas, mas precisamos respeitar também o resultado nas urnas. Lógico que a expectativa é boa, mas nós temos que aguardar as respostas da população. Claro que a minha humildade me permite reconhecer o resultado e seu eu for vencedor, vou trabalhar em prol da minha cidade, até porque essa é minha principal determinação ao envolver meu nome como candidato", afirmou Vidigal, que irá aguardar o resultado da eleição em casa, com a família, como de costume.

Também por volta das 10h e acompanhado de familiares, o candidato Fabio Duarte esteve na Escola Judith Leão Castelo, em Pitanga, para votar. Ele conversou com alguns eleitores e se dirigiu a seção eleitoral.

Após uma rápida votação, que durou menos de um minuto, o candidato comentou que está confiante na virada e que as expectativas são as melhores possíveis. "Acho que a Serra entendeu que é o momento de renovar. O sentimento que temos hoje é que vamos surpreender muita gente", relatou.

O candidato do Rede ainda deve visitar outros locais de votação neste domingo e disse que vai acompanhar a apuração em casa com a família. Às 19h, o candidato vai para o comitê do partido acompanhar o resultado das urnas.