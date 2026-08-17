Eleitores com deficiência terão transporte gratuito para votar; veja em quais cidades

A Justiça Eleitoral no Espírito Santo assinou termo de cooperação técnica para garantir que os eleitores capixabas com deficiência física que utilizam cadeiras de rodas para locomoção e não disponham de meios próprios para comparecer aos locais de votação no dia das eleições tenham transporte gratuito garantido.





O termo foi assinado nesta segunda-feira (17) entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).





Com a assinatura do Termo de Cooperação do Programa Seu Voto Importa, caberá à Ceturb disponibilizar veículos adaptados para o atendimento de eleitoras e eleitores com deficiência física que utilizam cadeiras de rodas para locomoção, não disponham de meios próprios para comparecer aos locais de votação no dia das eleições e sejam residentes dos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha.





A prioridade, segundo o TRE-ES, será dada aos usuários cadastrados no Programa Transcol + Acessível e às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.





Os eleitores interessados em serem atendidos pelo Programa Seu Voto Importa, que residam e votem nas cidades contempladas, devem procurar os canais de atendimento disponibilizados pela Ceturb, por meio da Central +, e preencher o formulário fornecido pelo TRE-ES para realizar a inscrição. O prazo para inscrição se encerra em 14 de setembro de 2026.





Participaram da assinatura o presidente do TRE-ES, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho; o vice-presidente e corregedor, desembargador Arthur José Neiva de Almeida; o diretor-geral, Alvimar Dias Nascimento; a juíza auxiliar da Presidência, Ana Cláudia Rodrigues de Faria; o secretário da Semobi, Fábio Ney Damasceno; a diretora-presidente da Ceturb-ES, Natasha Sollero; e a diretora de Operações da companhia, Flávia Juliana Medeiros Cruz Liborio.