Eleito, Pazolini fala sobre os planos para Vitória

Pazolini conquistou 58,5% dos votos válidos em uma disputa contra o ex-prefeito João Coser (PT). O delegado e deputado estadual tem 38 anos e promete "unir a cidade" e conduzir a administração "com responsabilidade e gestão".

Em entrevista nesta segunda-feira (30) à CBN Vitória, o prefeito eleito anunciou que pretende criar um comitê de especialistas para gerenciar a crise da pandemia do novo coronavírus. Também destacou a área de segurança como uma de suas grandes apostas com o planejamento de um "plano robusto de segurança para a cidade". Confira a entrevista na íntegra: