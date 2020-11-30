Eleito, Pazolini fala sobre os planos para Vitória

O candidato eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) obteve a maioria dos votos em 47 dos 51 bairros em que há seções eleitorais. Em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, Pazolini reafirma que vai acabar com a Linha Verde na Avenida Dante Michelini, ao longo da Praia de Camburi.
Pazolini conquistou 58,5% dos votos válidos em uma disputa contra o ex-prefeito João Coser (PT). O delegado e deputado estadual tem 38 anos e promete "unir a cidade" e conduzir a administração "com responsabilidade e gestão".
Em entrevista nesta segunda-feira (30) à CBN Vitória, o prefeito eleito anunciou que pretende criar um comitê de especialistas para gerenciar a crise da pandemia do novo coronavírus. Também destacou a área de segurança como uma de suas grandes apostas com o planejamento de um "plano robusto de segurança para a cidade". Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)