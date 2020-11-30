Casagrande comemora 'vitória da política' após 2º turno das eleições de 2020

Após Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica conhecerem seus prefeitos eleitos no início da noite deste domingo (29), o governador Renato Casagrande (PSB) celebrou, no Twitter, o que chamou de "vitória da política".
Terminado o processo eleitoral de 2020, o que se viu foi a vitória da política. O ambiente da antipolítica que predominou em 2018 perdeu força para o bem da democracia. Parabéns a todos que participaram do processo eleitoral. Não há caminho fora do fortalecimento das instituições, escreveu.
Casagrande se manifestou muito pouco ao longo da corrida eleitoral. No primeiro turno, optou por não se posicionar firmemente na maioria dos municípios. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, mostrou apoio mais contundente apenas para Gedson Merízio (PSB), que foi derrotado nas urnas em Guarapari.
Em Vitória, no entanto, vários integrantes do primeiro escalão do governo Casagrande declararam apoio a João Coser (PT), que acabou derrotado por Lorenzo Pazolini (Republicanos), deputado estadual que faz oposição ao socialista.
BOA ESPERANÇA AINDA SUB JUDICE
Boa Esperança é a única cidade do Estado que ainda não tem uma definição. O resultado das urnas apontou Romualdo Milanese (Solidariedade) como o candidato mais votado, com 4.676 votos (58,73%), contra os 3.286 votos (41,27%) de Cláudio Boa Fruta (DEM). Apesar disso, o resultado está sub judice. Milanese tem pendências com a Justiça Eleitoral.