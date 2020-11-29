Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) fez festa com apoiadores ao lado do comitê em Alto Laje Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Euclério Sampaio - Minha responsabilidade agora é muito grande

O deputado estadual acompanhou a apuração dos votos ao lado da família e do também deputado Marcelo Santos (Podemos), principal aliado político e apoiador da candidatura do demista. Os dois acompanharam a contagem em uma sala reservada, enquanto seus apoiadores assistiram em um telão em uma tenda do lado de fora.

"Quero agradecer ao povo de Cariacica que me recebeu de braços abertos. Minha responsabilidade agora é muito grande para cumprir tudo que prometi e que o povo merece", afirmou, em entrevista.

A comemoração contou a presença de muitos apoiadores, a maioria estava sem máscara e descumprindo as regras de distanciamento social. O próprio prefeito eleito não estava usando a proteção e trocou abraços e apertos de mão com os que ali estavam.

A festa teve presença forte da base evangélica, uma das maiores bases eleitorais do demista, e foi marcada por agradecimentos a Deus. O deputado estadual Marcelo Santos foi um dos que falou ao microfone: "O bem venceu o mal".

Eleições 2020: a festa da vitória de Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica

Entre os apoiadores que estavam no local, as falas eram marcadas pelo antipetismo, com críticas ao partido e comentários de que o demista teria vencido porque "Deus é fiel" e que a derrota do PT foi um "grande livramento". Diziam as mesmas frases se referindo à vitória de Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória

O discurso de Euclério também foi marcado por críticas indiretas ao PT e a Célia Tavares. "A diferença (de votos) foi porque nosso projeto pregou a união, é o projeto da honestidade. Eu tenho cinco mandatos como deputado estadual, não tenho nenhum processo por corrupção, prego a união do povo, esse foi o diferencial", disse, em entrevista.

Perguntado se vai buscar também a união com o PT, ele hesitou. "Eu não pensei nisso ainda não, tá? Mas eu prego a união de todos em favor da cidade (pausa), com valores da família", finalizou. Ao dizer essa última parte da resposta, foi aplaudido pelos apoiadores.

Euclério teve 95.356 votos, o que correspondeu a 58,69% dos votos válidos. Célia Tavares obteve 67.111 votos (41,31%). Foi expressivo, também, o número de abstenções: 78.541 eleitores não foram às urnas, o que corresponde a uma abstenção de 29,93%. Outros 9.789 votaram em branco e 11.617 anularam.

"Cariacica quer um nome novo, que tenha condições de reunir todas as lideranças, governador, governo federal, deputados... Precisamos de união, não precisamos de entrevero com governo federal" Euclério Sampaio (DEM) - Prefeito eleito de Cariacica

Também estavam na festa de comemoração a deputada estadual Janete de Sá (PMN) e candidatos que perderam no primeiro turno e apoiaram Euclério no segundo, como Celso Andreon (PSD), Dr. Helcio Couto (PP), Adilson Avelina (PSC) e Sandro Locutor (PROS). Todos estes e os vereadores eleitos da coligação subiram em trio elétrico e saíram, com o vencedor, em uma carreata de comemoração pelo município.

Ao que tudo indica, o demista terá uma base grande na Câmara dos Vereadores. Dos 19 eleitos, apenas cinco são de partidos que não estavam na coligação do DEM ou apoiaram a candidatura no segundo turno. Cariacica reelegeu a maioria de seus parlamentares : dos 19, apenas oito são novos.

VEJA A ENTREVISTA COM O PREFEITO ELEITO DE CARIACICA, EUCLÉRIO SAMPAIO

Como o senhor recebe esta vitória em segundo turno?

Eu quero primeiro agradecer a Deus, minha família, esse povo maravilhoso de Cariacica que me recebeu de braços abertos, meus companheiros que estiveram presentes, deputado Marcelo Santos aqui representando todos eles. Eu recebo com muita humildade e minha responsabilidade, agora, é muito grande para cumprir tudo que prometi e que o nosso povo merece.

Quais serão as primeiras medidas a serem tomadas ao assumir o cargo, em janeiro?

Amanhã vamos à prefeitura, vamos montar a equipe de transição e vamos ver quais medidas mais rápidas podemos tomar. Mas tudo com pessoas competentes e preparadas para nos ajudar. Vamos decidir amanhã quem vai ser o porta-voz da transição. Meu primeiro ato vai ser conclamar o povo para administrarmos juntos a cidade de Cariacica.

Por que o senhor acha que venceu, o que foi preponderante?

A diferença (de votos) foi porque nosso projeto pregou a união, é o projeto da honestidade. Eu tenho cinco mandatos como deputado estadual, não tenho nenhum processo por corrupção, prego a união do povo, esse foi o diferencial. Cariacica quer um nome novo, um nome que realmente tenha condições de unir todas as lideranças, governador, governo federal, os deputados em favor da nossa cidade. Não precisamos de guerra com governo federal ou estadual.

Quanto o senhor acha que pesou esses apoios que o senhor conseguiu, principalmente por parte do governo do Estado?

Os apoios foram para que Cariacica tivesse um projeto em favor da nossa cidade. Esse foi o único peso nas decisões. É uma Cariacica melhor.

Como será a relação com a Câmara de Vereadores, já que dos 19 vereadores eleitos a maioria é de partidos que estavam em sua coligação ou apoiaram o senhor no segundo turno?

Estou muito tranquilo quanto à eleição da Câmara. Renovou a maioria, os que ficaram são bons vereadores e tenho certeza de que vamos ter uma Câmara harmonizada com o prefeito.

E como será a relação com o grupo político que perdeu a eleição, principalmente com o deputado federal Helder Salomão (PT)?

Eu quero pedir ao deputado Helder Salomão que ele destine para Cariacica, já que ele tem a maior parte dos votos aqui, pelo menos 50% das emendas parlamentares de bancada para o nosso município, para a área de Saúde. Se ele ama Cariacica, e eu tenho certeza de que ele ama, que ele destine 50% para Cariacica. O primeiro turno zerou, eu fui atrás de cada um dos que foram candidatos e agora eu tenho certeza de que ele fará o mesmo. Unir para uma Cariacica melhor.

Unir até mesmo com o PT e os partidos que apoiaram Célia no segundo turno?

Eu não pensei nisso ainda não, tá? Mas eu prego a união de todos em favor da cidade (pausa), com valores da família.