Maia se reúne com Casagrande e deputados capixabas nesta sexta (4), em Vitória

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Fórum da Liberdade Econômica Crédito: Fernando Madeira

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), vem a Vitória nesta sexta-feira (4) para se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) e com os integrantes da bancada federal do Espírito Santo. O encontro está previsto na agenda do governador. Maia terá uma conversa a sós com Casagrande. Em seguida, os dois terão um almoço, no Palácio Anchieta, às 12 horas, com os deputados federais e senadores do Espírito Santo.

O encontro foi agendado por iniciativa do próprio Rodrigo Maia, que entrou em contato com Casagrande há poucos dias, solicitando a audiência. Ele tem feito o mesmo com governadores de vários Estados. Todos os membros da bancada capixaba no Congresso foram convidados.

Presidente da Câmara Federal desde 2016, Maia chegou ao cargo após a queda de Eduardo Cunha (MDB), tendo sido reeleito duas vezes pelos pares, em 2017 e em 2019. A próxima eleição da Mesa Diretora da Câmara está marcada para 1º de fevereiro de 2021. A princípio, Maia não pode concorrer novamente, pois a Constituição Federal não permite a recondução do presidente dentro da mesma legislatura.

Para o deputado do Rio de Janeiro poder disputar um quarto mandato seguido na presidência da Casa, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) teria que ser apresentada e aprovada a tempo no Congresso. Ele, no entanto, não tem sinalizado interesse em concorrer. Mas isso não quer dizer que não tenha interesse na disputa.

Fontes da coluna que estarão no encontro acreditam que a principal motivação da visita de Maia a Vitória é mesmo a próxima eleição da Mesa Diretora e que o assunto com certeza será abordado em sua conversa com Casagrande e com os parlamentares capixabas.

Segundo informações de bastidores, Maia está articulando a candidatura do deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, presidente nacional do MDB e líder do partido na Câmara. No Congresso, o DEM de Maia tem muita proximidade com o MDB e o PSDB, num campo hoje de centro-direita.

FORTALECIMENTO NAS URNAS

Esses três partidos acabam de sair muito fortalecidos das eleições municipais do país , com destaque para o DEM de Maia, considerado um dos grandes vitoriosos desse processo, pois o partido ganhou muito espaço e fez os prefeitos de quatro capitais, inclusive Eduardo Paes no Rio de Janeiro, reduto de Maia, além de Salvador, Curitiba e Florianópolis. As três primeiras estão entre as oito maiores cidades do país.

O MDB e o PSDB também colheram excelentes resultados nas urnas no último domingo (29), elegendo, respectivamente, os prefeitos de outras cinco e de outras quatro capitais. As três siglas foram as que mais conquistaram prefeituras de capitais e, juntas, alcançaram o poder na metade das 26 existentes.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Maia tem prestigiado muito Baleia Rossi, autor da PEC 45, a proposta de reforma tributária costurada pelo Congresso, a partir de estudos desenvolvidos pelo economista Bernard Appy, como alternativa à proposta da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente da Câmara quer colocar a matéria em votação ainda este ano e, em entrevista ao portal Uol, concedida na última segunda-feira (30), afirmou que já há votos suficientes para aprovar o texto, mesmo sem o apoio do governo Bolsonaro. Maia já contabiliza 320 votos, incluindo os de alguns deputados de partidos de esquerda, com os quais se relaciona bem.

ATRAINDO PARTIDOS DE ESQUERDA

A conversa de Maia com Casagrande, por sinal, também deve passar por esse detalhe. O governador é um dos principais líderes nacionais do PSB e hoje, na Câmara, segundo informações de um parlamentar capixaba, existem votos “soltos” tendo em vista a próxima eleição da Mesa, por parte de deputados de partidos de centro-esquerda, como o PSB e o PDT, além de alguns partidos de esquerda.

Na última recondução de Maia, em fevereiro de 2019, no início do governo Bolsonaro, esses votos das bancadas de esquerda foram fundamentais para garantir a permanência dele no cargo. Agora, o atual presidente da Câmara pode buscar canalizar esses votos para seu provável candidato, Baleia Rossi, além de procurar atrair os dez votos da bancada capixaba, independentemente da filiação partidária.

Enquanto isso, o governo Bolsonaro também deve lançar um candidato próprio à sucessão de Maia, possivelmente oriundo de algum partido do Centrão, de quem o Planalto tem se aproximado desde o primeiro semestre deste ano.

PROXIMIDADE DE MAIA COM CASAGRANDE

Com muita experiência política, capacidade de diálogo e articulação, Maia tem feito um contraponto ao governo Bolsonaro em muitas questões e desenvolveu uma proximidade muito grande com os governadores em geral, inclusive Renato Casagrande, para os quais tem servido como um elo para destravar a agenda estratégica dos Estados em Brasília.

Em agosto do ano passado, Maia foi o convidado de honra de Casagrande no encontro sediado no Palácio Anchieta do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) – fórum que reúne os sete governadores dessas duas regiões do país.

Em 21 de maio deste ano, Maia atuou como um mediador entre os governadores e o governo federal, na única reunião realizada entre o presidente Jair Bolsonaro e todos os governadores do país desde o início da pandemia, por ocasião da sanção do projeto de ajuda financeira aos Estados e municípios.