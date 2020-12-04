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Palácio Anchieta

Rodrigo Maia chega a Vitória para encontro com Casagrande

O encontro foi agendado por iniciativa do próprio Rodrigo Maia, que entrou em contato com Casagrande há poucos dias, solicitando a audiência. Ele tem feito o mesmo com governadores de vários Estados

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 16:15
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e o governador Renato Casagrande (PSB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e o governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), chegou ao Palácio Anchieta, em Vitória, por volta das 14h45 desta sexta-feira (04) para um encontro com o governador Renato Casagrande (PSB). Inicialmente, a reunião estava marcada para às 11h, seguida de um almoço às 12h com a presença de deputados e senadores da bancada capixaba. Mas houve atraso no voo de Maia e a agenda foi reprogramada.
O governador almoçou com os deputados Felipe Rigoni (PSB), Ted Conti (PSB), Lauriete (PSC) e Sergio Vidigal (PDT). Todos os integrantes da bancada foram convidados, mas apenas os quatro compareceram.
O encontro foi um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que entrou em contato com Casagrande. No pano de fundo está a eleição da Mesa Diretora do Congresso, marcada para o dia 1 de fevereiro de 2021.
O parlamentar tem se reunido com outros governadores para articular apoio para o nome que pretende indicar, caso não tente a reeleição. Especula-se que seja o do deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Rodrigo Maia (DEM) se reúne com Casagrande, no Palácio Anchieta

ELEIÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL

Rodrigo Maia preside a Câmara desde 2016, quando chegou ao cargo após a queda de Eduardo Cunha (MDB). Foi reeleito duas vezes e, pela Constituição, não poderia disputar um outro mandato na atual legislatura.
Uma ação, contudo, tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) para analisar a possibilidade tanto de Maia quando de Davi Alcolumbre (DEM), que preside o Senado, tentarem a reeleição. O julgamento começou na madrugada desta sexta-feira e quatro ministros já votaram favoráveis à reeleição.
Ao contrário de Alcolumbre, Maia não tem sinalizado que vai tentar um novo mandato, mas deve tentar emplacar um sucessor. Para isso, precisa articular apoio de partidos de esquerda, como é o caso do PSB.

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No cenário político atual, Casagrande se destaca como um dos principais líderes do partido, e pode auxiliar nessas conversas.
Do lado oposto a Maia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem se articulado para lançar um aliado para presidir a Câmara. O nome ventilado, no momento, é Arthur Lira (PP).
Reportagem do jornal O Globo revelou que Bolsonaro tem costurado apoio dentro do governo, negociando ministérios com partidos em troca do apoio a Lira.

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