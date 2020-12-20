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"Para facilitar"

Max Filho exonera todos os servidores comissionados de Vila Velha

Medida, que vale a partir de 31 de dezembro, segundo prefeitura, é para 'facilitar e deixar à vontade o prefeito eleito'. Equipe de transição de Arnaldinho disse que ato é 'imprudente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 22:54

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 22:54

Arnaldinho Borgo e Max Filho durante debate promovido por A Gazeta
Max Filho durante a campanha eleitoral, em debate promovido por A Gazeta, Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Vila VelhaMax Filho (PSDB), exonerou todos os servidores comissionados e secretários do município na última sexta-feira (18). O ato passará a valer, segundo a publicação do Diário Oficial, a partir de 31 de dezembro. Apenas conselheiros tutelares e diretores de unidades de ensino comissionados serão mantidos nos cargos. Assim, ao tomar posse, o prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos), encontrará vários cargos desocupados na prefeitura.
A prefeitura, em nota, justifica que o ato é rotina durante as trocas de governo, "comum na alternância de poder e natural na democracia" e alega que a medida visa facilitar e "deixar à vontade o prefeito eleito, como já anunciado por ele, para a escolha dos seus novos auxiliares". Além disso, o município argumenta que a medida ajuda a fechar a folha de pagamento antes do Natal.
A medida, contudo, não é tão comum assim. Em 2017, o prefeito Max deparou-se com todos os servidores comissionados contratados por seu antecessor, Rodney Miranda (na época no DEM, hoje no Republicanos), ainda nomeados na prefeitura. A exoneração de 860 deles foi feita pelo próprio Max, no dia 13 de janeiro daquele ano. Atualmente, a prefeitura conta com 886 comissionados, de acordo com o Portal da Transparência.
A equipe de transição de Arnaldinho disse, por nota, que já esperava a medida, que chamou de imprudente e disse que coloca os serviços essenciais e emergenciais sob ameaça. Sob orientação do prefeito eleito algumas conversas já foram realizadas para que todos os serviços sejam mantidos até que a nova equipe montada pelo secretariado seja recomposta. A assessoria do prefeito eleito disse que alguns profissionais estão sendo monitorados para recompor as equipes.
Arnaldinho foi diplomado na última sexta-feira (18), logo depois de conceder entrevista ao Papo de Colunista, podcast de A Gazeta. Durante a conversa, ele contou que já conversou com o prefeito eleito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos), para discutir ações para melhorar o trânsito entre as duas cidades.

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