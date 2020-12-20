Max Filho exonera todos os servidores comissionados de Vila Velha

Max Filho durante a campanha eleitoral, em debate promovido por A Gazeta, Crédito: Fernando Madeira

a partir de 31 de dezembro. Apenas conselheiros tutelares e diretores de unidades de ensino comissionados serão mantidos nos cargos. Assim, ao tomar posse, o prefeito eleito, O prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB), exonerou todos os servidores comissionados e secretários do município na última sexta-feira (18). O ato passará a valer, segundo a publicação do Diário Oficial,. Apenas conselheiros tutelares e diretores de unidades de ensino comissionados serão mantidos nos cargos. Assim, ao tomar posse, o prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos), encontrará vários cargos desocupados na prefeitura.

A prefeitura, em nota, justifica que o ato é rotina durante as trocas de governo, "comum na alternância de poder e natural na democracia" e alega que a medida visa facilitar e "deixar à vontade o prefeito eleito, como já anunciado por ele, para a escolha dos seus novos auxiliares". Além disso, o município argumenta que a medida ajuda a fechar a folha de pagamento antes do Natal.

A medida, contudo, não é tão comum assim. Em 2017, o prefeito Max deparou-se com todos os servidores comissionados contratados por seu antecessor, Rodney Miranda (na época no DEM, hoje no Republicanos), ainda nomeados na prefeitura. A exoneração de 860 deles foi feita pelo próprio Max, no dia 13 de janeiro daquele ano. Atualmente, a prefeitura conta com 886 comissionados, de acordo com o Portal da Transparência.