Max Filho exonera todos os servidores comissionados de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), exonerou todos os servidores comissionados e secretários do município na última sexta-feira (18). O ato passará a valer, segundo a publicação do Diário Oficial, a partir de 31 de dezembro. Apenas conselheiros tutelares e diretores de unidades de ensino comissionados serão mantidos nos cargos. Assim, ao tomar posse, o prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos), encontrará vários cargos desocupados na prefeitura.
A prefeitura, em nota, justifica que o ato é rotina durante as trocas de governo, "comum na alternância de poder e natural na democracia" e alega que a medida visa facilitar e "deixar à vontade o prefeito eleito, como já anunciado por ele, para a escolha dos seus novos auxiliares". Além disso, o município argumenta que a medida ajuda a fechar a folha de pagamento antes do Natal.
A medida, contudo, não é tão comum assim. Em 2017, o prefeito Max deparou-se com todos os servidores comissionados contratados por seu antecessor, Rodney Miranda (na época no DEM, hoje no Republicanos), ainda nomeados na prefeitura. A exoneração de 860 deles foi feita pelo próprio Max, no dia 13 de janeiro daquele ano. Atualmente, a prefeitura conta com 886 comissionados, de acordo com o Portal da Transparência.
A equipe de transição de Arnaldinho disse, por nota, que já esperava a medida, que chamou de imprudente e disse que coloca os serviços essenciais e emergenciais sob ameaça. Sob orientação do prefeito eleito algumas conversas já foram realizadas para que todos os serviços sejam mantidos até que a nova equipe montada pelo secretariado seja recomposta. A assessoria do prefeito eleito disse que alguns profissionais estão sendo monitorados para recompor as equipes.
Arnaldinho foi diplomado na última sexta-feira (18), logo depois de conceder entrevista ao Papo de Colunista, podcast de A Gazeta. Durante a conversa, ele contou que já conversou com o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para discutir ações para melhorar o trânsito entre as duas cidades.