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Prefeito pela 3ª vez

Balestrassi toma posse em Colatina de olho no desenvolvimento econômico

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia contou com a presença de familiares, lideranças políticas e convidados

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:11

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 jan 2021 às 15:11
Guerino Balestrassi (PSC) durante cerimônia de posse em Colatina
Guerino Balestrassi (PSC) discursa durante a cerimônia de posse em Colatina Crédito: Gabriela Fardin
O empresário Guerino Balestreassi (PSC) tomou posse, na manhã desta sexta-feira (1º), como prefeito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Em seu discurso, evitou fazer promessas ou falar do que pretende fazer, mas afirmou que vai trabalhar focado no desenvolvimento econômico do município.
"Nós não podemos só anunciar um futuro promissor, nós precisamos construí-lo. É preciso mobilizar muitos instrumentos e técnicas para dar uma vida melhor para nossa população. Que no nosso mandato façamos uma reflexão do que queremos daqui a 30, 50 anos do nosso município. Nós queremos ter um dinamismo econômico grande, mas a qualidade de se relacionar. Vamos juntos fazer a nossa cidade melhor"
Guerino Balestrassi  - Prefeito de Colatina
Ainda durante o discurso, Balestrassi se emocionou algumas vezes lembrando de suas gestões anteriores - ele esteve à frente da Prefeitura de Colatina entre 2001 e 2008 -  e falando da esposa, das filhas e da mãe de 94 anos.
Cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores de Colatina
Várias autoridades prestigiaram a solenidade nesta manhã Crédito: Gabriela Fardin
A sessão solene que deu posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito foi realizada na Câmara Municipal, no Centro do município, e deveria ter início às 10 horas, mas houve um atraso de 20 minutos para começar.

MESMO DURANTE A PANDEMIA, POSSE TEVE PÚBLICO

No plenário, além do prefeito, estavam os vereadores eleitos, o vice-prefeito, Doutor Rogério Resende (PDT), o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), aliado político e articulador da candidatura de Balestrassi, e Tadeu Marino (PSB), subsecretário estadual de Saúde que representava o governo do Estado na cerimônia. 

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E, apesar da pandemia do novo coronavírus, os políticos ainda levaram alguns familiares e convidados. Membros da nova equipe de Balestrassi também acompanharam a cerimônia.
Cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores de Colatina
Cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores de Colatina contou com a presença de convidados Crédito: Gabriela Fardin
Todos usavam máscaras, mas tiravam a proteção para discursar na tribuna da Casa. Com cerca de 100 convidados, o distanciamento social, também necessário como medida preventiva à Covid-19, não foi totalmente colocado em prática. 

SÉRGIO MENEGUELLI  CHEGOU ATRASADO

Existia a expectativa sobre a presença do ex-prefeito na posse dos novos eleitos. Sem concorrer à reeleição, Sérgio Meneguelli (Republicanos) teria dado indícios que poderia não comparecer. No início da sessão, a mesa de autoridades foi anunciada sem Meneguelli.
Diante da situação, a reportagem de A Gazeta procurou um assessor de Meneguelli que disse que ele não iria ao local, pois estava se preservando para um procedimento cirúrgico que vai realizar na próxima segunda-feira (4).

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Com a cerimônia em andamento, perto das 11 horas, o vereador Jolimar Barbosa (PL), que conduzia os trabalhos, anunciou que Meneguelli havia chegado ao plenário. De maneira improvisada, o ex-prefeito foi colocado na mesa.
Ele cumprimentou os presentes e posou para fotos ao lado do novo prefeito. Meneguelli também foi convidado a discursar na tribuna da casa. Ele disse que sai com sentimento de dever cumprido e que estaria “muito leve” com o fim de sua gestão. Com muita popularidade nas redes sociais, o político afirmou ainda que se orgulhava, em sua visão, de deixar a cidade capixaba conhecida em todo o país.
Sérgio Meneguelli (Republicanos) e Guerino Balestrassi (PSC) na cerimônia de posse em Colatina
O ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) se colocou à disposição de  Guerino Balestrassi (PSC) Crédito: Gabriela Fardin
Em clima de muita cordialidade, ele desejou sorte ao novo prefeito e disse que estava muito confiante e satisfeito com a nova gestão, repetindo a afirmação que tinha feito para reportagem de A Gazeta algumas horas depois do pleito. Meneguelli finalizou se colocando à disposição para ser um voluntário da gestão de Balestrassi.

VETERANO NO COMANDO DA CASA

Inicialmente, a sessão de posse foi conduzida pelo vereador Jolimar Barbosa (PL) por ser um dos remanescentes da legislatura anterior. Durante a cerimônia também foi feita a escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal.  
Duas chapas se inscreveram para eleição. A primeira encabeçada pelo próprio Barbosa e a segunda pelo vereador Marcelo Pretti (Patriota). Por nove votos, contra seis, Jolimar Barbosa foi eleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos. O nome dele para ser o novo presidente já era dado como favorito nos bastidores da política colatinense. Essa é a terceira oportunidade de Jolimar na presidência, cargo que ocupou, por duas vezes consecutivas, entre 2015 e 2018. Darin Rudio Pavan (MDB), ficou como vice-presidente; Wanderson Rodrigues (Solidariedade) como 1º secretário; e Kecia Bassetti (PDT), única mulher na Câmara,  como 2ª secretária.
Composição da Mesa Diretora da Câmara de Colatina
Composição da Mesa Diretora da Câmara de Colatina Crédito: Reprodução
Em seu discurso, após ser eleito o novo presidente, Jolimar Barbosa pregou a união dos vereadores. “Todas as decisões vamos tomar juntos, todos somos iguais”, ressaltou.
Entre os componentes da nova Mesa Diretora, apenas Bassetti (PDT) estava em um dos partidos que faziam parte da chapa de Balestrassi  na eleição. Apesar disso, a composição da Mesa não deve representar dificuldade ao prefeito na Câmara. Os próprios discursos de Barbosa e Balestrassi apontaram para a mesma difeção. 

PERFIL

Uma das principais lideranças de Colatina, Guerino Balestrassi foi prefeito em duas gestões, de 2001 a 2008. Desde então, esta foi a primeira vez que ele tentou voltar ao comando do Executivo colatinense. Em 2020, Guerino Balestrassi foi eleito com 34,08% dos votos. Foram 20.072 votos no total. Seu principal oponente foi Luciano Merlo (Patriota), que ficou com 33,01%.
Aos 61 anos, Balestrassi é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e pós-graduado em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina. O ex-prefeito é dono de uma empresa na área de metal e mecânica.
Comemoração Guerino Balestrassi
Comemoração de Guerino Balestrassi quando foi eleito, em novembro Crédito: João Henrique Castro
Durante seu período na administração municipal, foi presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), entre 2005 a 2009. Após sair do Executivo, Guerino foi secretário de Estado de Economia e Planejamento, em 2010, e secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, de 2015 a 2016. Recentemente, ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz. Ele saiu do cargo para disputar o comando da Prefeitura de Colatina.
Balestrassi também participou das eleições estaduais de 2014 e 2018. Na primeira, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. Mais recentemente disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em nenhuma delas Guerino saiu vencedor das urnas. Apesar de ter boa avaliação da sua passagem pela prefeitura, Guerino acumula essas duas derrotas eleitorais nas suas últimas empreitadas. 
Entre seus principais apoiadores para a eleição de 2020, Guerino Balestrassi contou com um importante grupo político de Colatina. A candidatura dele recebeu as bênçãos do empresário Pergentino Júnior, representante da família que é dona da faculdade Unesc e do Hospital São José na cidade. Pergentino é pai do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), que também aderiu ao nome de Balestrassi. Foi do grupo de Pergentino e Renzo a escolha do nome do vice na chapa. A opção foi pelo médico Rogério Resende (PDT). Além do seu PSC, sigla considerada de pequeno porte, PSD, PDT, DEM e PP fizeram parte da coligação que o reconduziu para a prefeitura. 

VEREADORES EMPOSSADOS

Para esse mandato, 80% do Legislativo municipal foi renovado. Dos 15 vereadores da legislatura anterior, 13 tentaram reeleição, mas apenas três venceram e vão continuar no cargo. Veja a lista completa dos empossados em Colatina.
  • Waguinho (Patriota) 1.356 votos
  • Olmir Castiglioni (Avante) 1.299 votos
  • João Marcos (PL) 1.190 votos
  • Claudinei Costa (PSB) 1.147 votos
  • Jolimar Barbosa (PL) 1.127 votos
  • Coelho (PSB) 972 votos
  • Marcelo Pretti (Patriota) 933 votos
  • Marlucio (Cidadania) 921 votos
  • Felippe Tedinha (PP) 793 votos
  • Wanderson Rodrigues (Solidariedade) 776 votos
  • Geferson Alves (Solidariedade) 751 votos
  • Angelo Stelzer (DEM) 734 votos
  • Miguel Chieppe (Republicanos) 723 votos
  • Darin Rudio Pavan (MDB) 660 votos
  • Kecia Bassetti (PDT) 551 votos

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