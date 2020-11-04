Guerino Balestrassi: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

Uma das principais lideranças de Colatina, Guerino Balestrassi foi prefeito em duas gestões, de 2001 a 2008. Desde então, esta é a primeira vez que ele tenta voltar ao comando do Executivo colatinense. Após sair da prefeitura, Balestrassi foi secretário de Estado de Economia e Planejamento, em 2010, e secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, de 2015 a 2016. Recentemente, ele ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz e deixou o posto para tentar voltar ao comando de Colatina.