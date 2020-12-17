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1º escalão

Colatina: Balestrassi divulga equipe e vai manter secretário de Meneguelli

O prefeito eleito divulgou sete nomes que vão compor o primeiro escalão da administração. Ele  pretende anunciar mais cinco secretários na segunda-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:06

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:06

Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina: Meneguelli não tentou a reeleição Crédito: João Henrique Castro
O prefeito eleito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), divulgou os primeiros nomes que vão compor o secretariado na gestão que começa no próximo dia 1º. O anúncio foi feito após um seminário entre o político, empresários e alguns integrantes da futura equipe, na noite desta quarta-feira (16).
Guerino divulgou sete nomes. Entre os escolhidos, está um componente da atual gestão, do prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos). Trata-se do titular da pasta de Recursos Humanos, Jorge Luiz Pereira.
De acordo com Balestrassi, mais cinco novos secretários devem ser anunciados na segunda-feira (21). O futuro prefeito também adiantou que pretende manter a atual configuração de secretarias do Executivo, mas pode fazer alterações ao longo do primeiro ano de mandato.
Entre os sete primeiros secretários anunciados por Guerino, apenas Jorge Luiz Pereira já atua no primeiro escalão. Ele é um quadro mais técnico e uma pessoa que sabe trabalhar com os servidores públicos. O Jorge já trabalhou nas minhas gestões anteriores, é uma pessoa da minha confiança, afirmou Balestrassi.
O prefeito eleito não revelou se pode manter outros nomes da atual administração no comando de secretarias.

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DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS EM COLATINA 

Guerino Balestrassi e seu vice, Rogério Resende (PDT), foram diplomados na tarde desta quinta-feira (17). Além deles, vereadores eleitos e suplentes também receberam o diploma. Com isso, todos estão aptos a assumir os cargos a partir do ano que vem. Em função da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi virtual.
Guerino e o vice rogério Resende durante cerimõnia de diplomação
Guerino e o vice Rogério Resende durante cerimõnia de diplomação Crédito: Divulgação/ Assessoria

CONFIRA OS NOMES DOS PRIMEIROS SECRETÁRIOS ANUNCIADOS EM COLATINA

  1. Adilson Vilaça de Freitas (Cultura e Turismo)
  2. Cidimar Andreatta (Educação)
  3. João Paulo Calixto da Silva (Obras)
  4. Jorge Luiz Pereira (Recursos Humanos)
  5. Liemar José Pretti (Desenvolvimento Econômico)
  6. Raphael Guimarães Soares (Desenvolvimento Rural)
  7. Renato Pereira da Costa Neto (Comunicação Social)

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