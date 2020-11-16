Eleito em Colatina, Balestrassi diz que manterá boa relação com Casagrande

Guerino Balestrassi (PSC) , prefeito eleito de Colatina Crédito: João Henrique Castro

Após vencer uma eleição disputada em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, Guerino Balestrassi (PSC) afirmou que vai governar o município em parceria com o governador Renato Casagrande (PSB) . Ele destacou que o apoio do Palácio Anchieta vai ser fundamental na atração de investimentos para a cidade, uma das prioridades apontadas na campanha pelo próximo chefe do Executivo colatinense e uma demanda de boa parte da população. Guerino Balestrassi teve 34,08% dos votos. Foram 20.072 votos no total.

"Antes de eu me definir como candidato, o próprio governador me ligou e incentivou essa tentativa. Eu falei que só seria candidato se o governo nos apoiasse no projeto que Colatina precisa, que é um projeto de atração de investimentos e desenvolvimento econômico. Ele está envolvido e comprometido com esse nosso projeto. Acredito que nós vamos ter uma excelente relação e o nosso município vai ganhar com isso" Guerino Balestrassi - Prefeito Eleito em Colatina

Apesar das palavras de Guerino, o PSB, sigla do governador, estava na chapa de Maricélis (Cidadania) na disputa pela prefeitura. Em Colatina, o partido é liderado pelo secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto. Ele se uniu ao deputado federal Da Vitória (Cidadania) para lançar a candidatura da professora que foi a terceira colocada na eleição, com 15,99%dos votos válidos.

Guerino Balestrassi durante a comemoração Crédito: João Henrique Castro

Mesmo sem o PSB entre os apoiadores na eleição, Guerino Balestrassi contou com um importante grupo político de Colatina, que também mantém boa relação com Casagrande. A candidatura dele recebeu as bênçãos do empresário Pergentino Júnior, representante da família que é dona da faculdade Unesc e do hospital São José na cidade. Pergentino é pai do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), que também aderiu ao nome de Guerino. Foi do grupo de Pergentino e Renzo a escolha do nome do vice na chapa do prefeito eleito. A opção foi pelo médico Rogério Resende (PDT). No plano estadual, Renato Casagrande governa com o apoio do PP, de Renzo.

SEGUNDO COLOCADO NA DISPUTA ERA APOIADO POR OPOSITORES DO GOVERNADOR

Em Colatina, Guerino Balestrassi foi eleito prefeito com uma diferença de 631 votos em relação ao segundo colocado, Luciano Merlo (Patriota). A diferença percentual entre os dois candidatos, foi de 1,7 pontos. Guerino conseguiu os votos de 34,8% dos eleitores, enquanto Merlo obteve 33,01%.

Merlo é declaradamente de direita, bolsonarista convicto. Com esse perfil, ele é muito próximo e recebeu apoio do ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), que disputou o governo com Casagrande em 2018 e lidera um movimento de direita em oposição ao governador no Estado.

Luciano Merlo (Patriota) foi o segundo colocado na disputa em Colatina Crédito: Divulgação/ Assessoria