Guerino passará pente fino em contratos deixados por Meneguelli

De volta ao cargo de prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC) decidiu instaurar uma auditoria em todos os contratos da prefeitura deixados por seu antecessor no cargo, Sérgio Meneguelli (Republicanos). O objetivo, segundo Guerino, é verificar possíveis inconsistências e inadequações nos contratos, isto é, se a prefeitura pagou valores sem necessidade e se é possível renegociar os preços com as empresas contratadas.
De acordo com o prefeito, além de a transição ter sido muito curta, a equipe de Meneguelli não passou à sua algumas informações solicitadas. Ainda segundo Guerino, o agora ex-prefeito não lhe deu garantias de que os contratos deixados por sua administração estejam completamente isentos de problemas.
“Na transição a gente não pôde apurar isso com muita profundidade. Preciso entrar na máquina e verificar esses contratos mais de perto. Nós pedimos ao Sérgio [Meneguelli] que ele fizesse uma assinatura comprovando que esses contratos não teriam problema. E resolveram não fazer. Então vou fazer uma auditoria desses contratos. Vamos analisar os valores, as medições, se foram feitos adequadamente. Às vezes tem valores que podem ter sido medidos e pagos sem terem sido executados. Às vezes isso ocorre de uma administração para a outra. A transição foi um pouco curta e faltaram algumas informações que a gente vai apurar agora. Meu relacionamento político com o Sérgio é bom, mas a qualidade das informações na transição não foi tão boa”, declarou Guerino, em conversa com a coluna nesta quinta-feira (31).
Guerino foi empossado em cerimônia realizada às 10 horas desta sexta-feira (1º) para seu terceiro mandato como prefeito da maior cidade da região Noroeste do Espírito Santo. Ele governou Colatina de 2001 a 2008, pelo PSB. Meneguelli participou da solenidade de posse, após ter afirmado à coluna, durante a campanha eleitoral, que não iria. Durante a cerimônia, os dois mantiveram entre si comportamento cordial, mas frio.
COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
Também entre as primeiras medidas a serem tomadas por Guerino, ele instituirá na prefeitura, por decreto, um comitê de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, formado por representantes da sua equipe e de entidades da sociedade civil de Colatina. Por parte da prefeitura, o grupo será coordenado pelo vice-prefeito, o médico Rogério Rezende (PDT), e pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Liemar Pretti.
O prefeito pretende agregar ao comitê representantes de instituições ligadas ao comércio, serviços e empreendedorismo, como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Associação Empresarial de Colatina e Região (Assedic), associações de bares e restaurantes de Colatina, o Lions Club, o Rotary Club, a Maçonaria etc.
A missão do comitê, explica Guerino, será “traçar linhas de convivência com a pandemia e definir as medidas a tomar de acordo com a acentuação ou a diminuição do risco de contágio”.
CARGOS COMISSIONADOS
Guerino afirma, ainda, que não pretende preencher todos os cargos comissionados, de livre provimento, vinculados à Prefeitura de Colatina (segundo suas contas, são mais de 400). “Sérgio [Meneguelli] não demitiu os servidores comissionados. Teremos que exonerá-los. Mas não pretendo prover todos os cargos.”