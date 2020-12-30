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Em 2021

Vice de Vidigal e atual prefeito de Baixo Guandu vão ser secretários na Serra

Seis novos nomes foram apresentados pelo prefeito eleito na Serra, Sergio Vidigal (PDT). O ex-diretor do DER Enio Bergoli também vai fazer parte do time

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 18:31
Secretariado Vidigal
Fabíola Zardini, Enio Bergoli, Thiago Carreiro, Sergio Vidigal, Lilian Mota e Alessandro Bermudes durante anúncio de membros do secretariado Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
O prefeito eleito na Serra, Sergio Vidigal (PDT), anunciou nesta quarta-feira (30) seis novos nomes que vão compor o secretariado na cidade. Entre eles estão o do vice-prefeito eleito, Thiago Carreiro (Cidadania), e o do atual prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB).
Carreiro vai ser responsável pela Secretaria de Economia Criativa, que engloba diversas áreas, uma delas denominada "Qualidade de Vida e Felicidade".
Já Neto Barros, que já está no segundo mandato consecutivo e, logo, não disputou a reeleição, deixa a cadeira de prefeito no Noroeste capixaba e assume a Coordenadoria de Governo na Serra. 
O engenheiro agrônomo Enio Bergoli vai comandar a pasta de Serviços. Bergoli foi diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na última gestão de Paulo Hartung (na época filiado ao MDB). Ele também já comandou a Secretaria de Estado de Agricultura.
Outros nomes apresentados por Vidigal foram os da jornalista Fabíola Zardini, como secretária de Comunicação, do professor Alessandro Bermudes, na Secretaria de Educação.
Bermudes, que trabalha há 10 anos no Ifes, destacou que uma das prioridades da educação é implantar a tecnologia das escolas, principalmente diante do atual cenário de pandemia de Covid-19, quando as aulas têm acontecido de forma remota.
"Vamos unir tecnologia e ensino. Eu já trabalho desenvolvendo projetos na educação da Serra com alunos da região periférica. Temos muitas práticas positivas do IFES que vamos implantar no município, onde o aluno é o protagonista, afirmou.
Além disso, a assistente social Lilian Mota vai assumir a Secretaria de Cidadania e Políticas Públicas.
"Estamos vivenciando um cenário que não é fácil. Por isso, é importante ter uma equipe técnica para enfrentarmos os próximos desafios. Vamos trabalhar muito e além de entregar resultados à população precisamos fazer um planejamento da Serra para o futuro, não só para o mandato, disse Vidigal.

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PARA COMPOR O TIME

Até o momento, 17 secretários foram anunciados por Vidigal para compor a equipe. Na última semana, o prefeito eleito apresentou seis nomes: Henrique Valetim (secretário da Fazenda), Fabricio Dutra (secretário de Segurança), Deyse Lemos (Gestão e Recursos Humanos), Harlen Pereira de Souza (procurador-geral), Marcelo Antunes (Controladoria-Geral) e Halpher Luiggi (Infraestrutura e Mobilidade).
Nesta terça-feira (29), Sheila Cruz foi anunciada como secretária de Saúde, Benoni Antônio Santos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Claudio Denicoli à frente da  pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Gracimeri Gaviorno como secretária de Políticas Públicas das Mulheres, e Alessandro Comper na presidência do Instituto de Previdência da Serra.

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