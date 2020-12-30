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Prefeito eleito

Vidigal anuncia secretária de Saúde e mais quatro nomes para equipe na Serra

Prefeito eleito da Serra já definiu 11 nomes de seu secretariado, a metade da quantidade de pastas existentes atualmente. Gracimeri Gaviorno, que disputou a prefeitura, também estará na equipe

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 21:23
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Sergio Vidigal e os cinco nomes anunciados para a equipe nesta terça-feira (29) Crédito: Divulgação/Karoliny Siqueira
O prefeito eleito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), definiu nesta terça-feira (29) quem estará à frente de uma das pastas prioritárias de sua gestão, a Saúde. Ele escolheu a enfermeira e mestre em Saúde coletiva Sheila Cruz para comandar a área. Além dela, mais uma mulher foi anunciada para compor o primeiro escalão: a delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (PSC), que foi candidata a prefeita da Serra em 2020. Ela vai integrar a equipe como secretária de Políticas Públicas para Mulheres. 
Os outros nomes definidos foram o do economista e consultor Benoni Antônio, como secretário de Desenvolvimento Econômico, o do engenheiro civil e especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental Claudio Denicoli, para a pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e o do advogado e presidente do PDT na Serra, Alessandro Comper, para comandar o Instituto de Previdência da Serra. 
Com os anúncios, Vidigal chega a 11 nomes definidos para seu secretariado, a metade do total de pastas atual. Na última semana, ele anunciou outros seis secretários, entre eles nomes como uma ex-secretária de Hartung e o aliado do ex-senador Magno Malta (PL), Halpher Luiggi (PL), que foi candidato a prefeito de Vitória.
A posse do prefeito eleito está marcada para o dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal da Serra, às 16 horas, e a primeira reunião de trabalho com todo o secretariado acontece no dia 2 de janeiro, segundo a assessoria de Vidigal.
Em entrevista para A Gazeta, Vidigal afirmou que pretende enxugar a máquina municipal. "Temos dois estudos prontos, um que passa o número de secretarias de 22, como é atualmente, para 16; e o outro que passa de 22 para 15. Ao reduzir essa estrutura, automaticamente você vai reduzir o número de cargos comissionados nessa estrutura".

MEDIDAS PARA A SAÚDE

Ao ser anunciada, a futura secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, comentou sobre os desafios de assumir a pasta diante da pandemia de Covid-19.
"Um dos grandes desafios é trabalhar juntamente com a população o controle e a forma como a população se comporta com a doença. Eu sou trabalhadora do SUS e quero juntamente com os servidores da saúde buscar uma educação em saúde e sensibilidade em relação a proteção e prevenção, que vai trazer para a cidade a redução dos casos. A palavra é prevenção", afirmou.

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A nova secretária também destacou que uma das suas prioridades na gestão será o agendamento de consultas on-line, já que a proposta do prefeito eleito é executar um novo modelo de gestão.
O futuro secretário de Segurança e Defesa Social do município, delegado Fabrício Dutra, que já havia sido anunciado, também participou do anúncio da equipe e relatou as primeiras ações de sua área. 
"Nós já estamos trabalhando. A transição acontece no final de semana, mas me coloquei à disposição para trabalhar no feriado prolongado", disse.

OUTROS NOMES

Veja os outros nomes que já foram anunciados por Vidigal para a Prefeitura da Serra:
  • Dayse Lemos, como secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos
  • Halpher Luiggi, como secretário de Infraestrutura e Mobilidade
  • Henrique Valetim, como secretário da Fazenda
  • Fabrício Dutra, como secretário de Segurança e Defesa Social
  • Harlen Marcelo Pereira de Souza, como procurador-geral do município
  • Marcelo Antunes, como controlador-geral

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