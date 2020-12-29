Câmara de Guarapari aprova aumento de salário para prefeito e vereadores

Plenário da Câmara Municipal de Guarapari durante sessão do dia 18 de dezembro Crédito: Câmara de Guarapari

2022. A O texto ainda precisa ser avaliado pelo prefeito, Edson Magalhães (PSDB), e, caso seja sancionado pelo chefe do Executivo municipal, os valores serão aplicados a partir de lei federal de socorro financeiro a Estados e municípios proíbe reajustes até dezembro de 2021.

A votação foi realizada em sessão extraordinária, na manhã desta terça, sem transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara. Devido à pandemia do novo coronavírus , o acesso ao plenário também está restrito aos vereadores e funcionários da Casa. Por isso, não foi possível a população acompanhar a análise das propostas.

Dos 17 parlamentares, 14 compareceram à sessão, a penúltima do ano  nesta quarta (30), haverá outra sessão extraordinária. O presidente da Câmara, Enis Gordim (PSB), se absteve de votar. Não estavam presentes o vereador Oziel de Sousa (PSC), que não justificou a ausência, e Fernanda Mazzeli (Republicanos), que está em isolamento devido ao diagnóstico positivo de Covid-19.

Foram contrários às propostas os parlamentares Dr. Rogério Zanon (DC), Marcos Grijó (PDT) e Thiago Paterlini (Podemos). Paterlini é vice-presidente da Câmara e assinou os projetos com os demais membros da Mesa Diretora, mas votou contra os textos no plenário.

Os três que votaram contra a medida não estarão na Câmara a partir do ano que vem. Do total de vereadores da atual legislatura, apenas quatro se reelegeram: Denizart Zazá (Podemos), Kamilla Rocha (PTB), Wendel Lima (PTB) e Zé Preto (Patriota). Eles votaram a favor de ter salários maiores a partir de 2022.

Votaram a favor dos projetos:

Clebinho Brambati (PTB)

Denizart Zazá (Podemos)

Dito Xaréu (PSDB)

Gilmar Pinheiros (Republicanos)

Kamilla Rocha (PTB)

Lennon Monjardim (Podemos)

Paulina Aleixo (PP)

Rosangela Loyola (PSDB)

Sandro Bigossi (DEM)

Wendel Lima (PTB)

Zé Preto (Patriota)

Votaram contra os projetos:

Dr. Rogério Zanon (DC)

Marcos Grijó (PDT)

Thiago Paterlini (Podemos)

Ausentes:

Oziel de Sousa (PSC)



Fernanda Mazzeli (Republicanos)



Abstenção:

Enis Gordim (PSB), presidente da Câmara



Uma das funções que deve ter um reajuste expressivo de vencimentos é o presidente da Câmara. Com mais de 44% de reajuste, o salário vai chegar a R$ 11,5 mil.

OS ARGUMENTOS DOS PROJETOS

A Mesa Diretora, que apresentou os projetos, afirmou na justificativa dos textos que o aumento é "plausível" e "razoável" se considerar que os subsídios estavam congelados há oito anos, desde 2012, e comparou com reajustes condedidos a outros funcionários públicos.

"Veja que já são praticamente duas legislaturas sem que houvesse discussão de tal matéria. Insta salientar que, neste período, a remuneração do funcionalismo público passou por diversos reajustes que, no acumulado, considerando reformas administrativas, reposições salariais e reajustes, chegam ao percentual de 40%", registrou na justificativa.

"Nesse sentido, frisa-se que a fixação dos novos subsídios proposta neste instrumento legislativo chega ao percentual de pouco mais que 20%. Ou seja, mesmo diante desse reajuste, os subsídios dos agentes políticos deste município não alcançarão o percentual de revisão conquistado, diga-se de passagem, merecidamente, pelo funcionalismo público municipal", completou.

Os textos não estimam o impacto do reajuste para os cofres públicos. No entanto, A Gazeta calculou que os gastos extras podem chegar a R$ 935,5 mil por ano, considerando as diferenças nos salários brutos, multiplicadas por 13 meses, considerando o 13º salário.

Procurada, a Câmara de Guarapari destacou, via assessoria de imprensa, os mesmos pontos que constam na justificativa do projeto, já retratados na reportagem.

PREFEITO PODE VETAR