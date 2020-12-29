Prefeito e vereadores de Guarapari podem ter reajuste de até 29% em 2022

Plenário da Câmara Municipal de Guarapari: sessão extraordinária para votar projetos que estipulam reajustes será realizada nesta terça-feira (29) Crédito: Divulgação/Câmara de Guarapari

Dois projetos que preveem reajustes, entre 28% e 29%, nos salários de prefeito e vereadores do município de Guarapari estão na pauta da sessão extraordinária desta terça-feira (29). Se aprovados, o subsídio do prefeito vai para R$ 16,9 mil e o dos parlamentares vai chegar a R$ 8,9 mil.

(Veja tabela abaixo com todos os valores.) Outros cargos do primeiro escalão do Executivo também devem ser contemplados com reajustes, conforme a proposta. Além disso, no caso do cargo de presidente da Câmara o aumento previsto é ainda maior, de 44,92%. Dessa forma, o salário do vereador que assumir o comando da Casa vai para R$ 11,5 mil.

2022. Isso porque a O projeto é de autoria da Mesa Diretora da Câmara e, se aprovado, vai valer a partir de. Isso porque a lei federal de socorro financeiro a Estados e municípios proíbe a concessão de reajustes no serviço público até o final de 2021.

Entre os cinco vereadores que assinam o projeto de lei, para os reajustes do Executivo, e o projeto de resolução, para os reajustes do Legislativo, nenhum foi reeleito.

Na justificativa dos dois textos, a Mesa Diretora destacou que as propostas são "plausíveis e razoáveis", visto que os últimos aumentos de salários ocorreram em 2012, há oito anos.

"Se considerarmos uma inflação média de 4% ao ano e, considerando que a lei, se aprovada, entrará em vigor em 2022, formando assim quase um decênio sem reajuste, teremos uma defasagem de aproximadamente 40% sobre os subsídios que agora são trazidos à discussão dessa honrada Casa de Leis", registrou.

Os vereadores também fizeram a comparação com os servidores públicos da cidade. "Veja que já são praticamente duas legislaturas sem que houvesse discussão de tal matéria. Insta salientar que, neste período, a remuneração do funcionalismo público passou por diversos reajustes que, no acumulado, considerando reformas administrativas, reposições salariais e reajustes, chegam ao percentual de mais de 40%", apontou o texto da justificativa.

"Nesse sentido, frisa-se que a fixação dos novos subsídios proposta neste instrumento legislativo chega ao percentual de pouco mais que 20%. Ou seja, mesmo diante desse reajuste, os subsídios dos agentes políticos deste município não alcançarão o percentual de revisão conquistado, diga-se de passagem, merecidamente, pelo funcionalismo público municipal", complementou.

O salário do prefeito é o teto do funcionalismo municipal. Assim, ao aumentar o salário para o cargo, aumentam-se automaticamente os valores dos salários dos servidores que ganham valores mais altos, próximos ao do prefeito, e que sofrem descontos para não ultrapassar o limite legal. Já o reajuste de salário para secretários é normalmente utilizado como uma forma de atrair melhores quadros para comandar pastas municipais.

O projeto de lei e o projeto de resolução não estimam o impacto financeiro total dos reajustes propostos. A reportagem de A Gazeta calculou que eles devem trazer um gasto extra de cerca de R$ 935,5 mil por ano aos cofres públicos, se aprovados, considerando a diferença nos valores dos salários brutos, multiplicadas por 13 meses, considerando o 13º salário.

A Gazeta tentou contato, nesta segunda-feira (28), com o presidente da Câmara de Guarapari, vereador Enis Gordin (PSB), mas não obteve retorno.

Procurada, a Prefeitura de Guarapari respondeu, por nota, que o projeto de lei é de iniciativa da Câmara Municipal, com base no artigo 29, inciso V e VI da Constituição Federal.

Sobre a possibilidade de sanção pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB), que foi reeleito este ano, a administração afirmou que o texto será analisado posteriormente pelo Executivo, tão logo deliberado pela Câmara.

MAIS REAJUSTES EM MUNICÍPIOS DO ES

Outras Câmaras do Espírito Santo concederam reajustes para os vereadores a partir de 2021. Conforme levantamento de A Gazeta com as 78 Câmaras Municipais, as Casas que terão os aumentos mais expressivos de salário serão as de Cachoeiro de Itapemirim, Viana, Marataízes e Muniz Freire.