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Prevenção

Guarapari vai ter novo decreto com medidas rigorosas contra a Covid-19

O município foi classificado como risco alto para a transmissão do coronavírus, e a prefeitura vai ampliar restrições para moradores e turistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 19:56

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 19:56

Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada na manhã deste sábado (26)
Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada neste final de semana Crédito: Reprodução / TV Gazeta
No mapa de risco da Covid-19 elaborado pelo governo do Estado, o município de Guarapari voltou a ser enquadrado no nível alto de ameaça para a transmissão da doença. Com a classificação, cuja vigência é desta segunda-feira (28) a domingo (3), aumentaram as restrições sociais e econômicas na cidade, na semana do Ano-Novo, impostas em normas estaduais.  Além disso, a prefeitura também vai adotar um novo decreto ampliando as medidas restritivas para circulação e funcionamento de atividades. 
A Prefeitura de Guarapari informou, em nota da assessoria de imprensa, que está elaborando o documento para combater a disseminação do coronavírus, porém não estabeleceu prazo para a publicação das novas regras. 

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A princípio, destacou que a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) tem promovido fiscalizações nas praias e lagoas e que, em caso de descumprimento das normas estabelecidas, podem ser aplicadas multas.
Já a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), também segundo a assessoria, afirmou que o uso de caixa de som nas praias do município está proibido. "Em caso de descumprimento, o proprietário da caixa de som estará sujeito à apreensão do aparelho e multa de R$ 2.008. Veículos com utilização de equipamento, fixo ou móvel, que reproduza ou amplifique o som com níveis de intensidade acima do permitido - 55 dB (A) no horário diurno em áreas residenciais; 50 dB(A) no horário noturno em áreas residenciais; 80 dB (A) no horário diurno em áreas de usos diversos;  e100 db (A) no horário noturno em áreas de usos diversos -  estão sujeitos à multa. As medidas e multas constam no decreto 626/2020", disse a nota. 
O município já cancelou a queima de fogos na orla e está proibida a fixação de tendas e ombrelones para o Réveillon, em toda extensão das praias.

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Na matriz de risco do Estado, entre outras medidas qualificadoras, os municípios classificados no nível alto têm que suspender o funcionamento de shopping, sendo possível  apenas a comercialização on-line com retirada de produtos na área externa do estabelecimento (drive thru) ou por  entrega (delivery);  e o atendimento presencial em outros estabelecimentos comerciais  deverá ocorrer em dias alternados, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
No transporte coletivo, os ônibus com ar-condicionado devem ser retirados de circulação, e os profissionais com mais de 60 anos devem ser deslocados para outras atividades porque não podem ter contato direto com passageiros. Também estão previstas a suspensão de atendimento em agências bancárias, no Procon e em concessionárias prestadoras de serviço público. 

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