Guarapari vai ter novo decreto com medidas rigorosas contra a Covid-19

Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada neste final de semana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

vai adotar um novo decreto ampliando as medidas restritivas para circulação e funcionamento de atividades. No mapa de risco da Covid-19 elaborado pelo governo do Estado , o município de Guarapari voltou a ser enquadrado no nível alto de ameaça para a transmissão da doença. Com a classificação, cuja vigência é desta segunda-feira (28) a domingo (3), aumentaram as restrições sociais e econômicas na cidade, na semana do Ano-Novo, impostas em normas estaduais. Além disso, a prefeitura tambémpara circulação e funcionamento de atividades.

A Prefeitura de Guarapari informou, em nota da assessoria de imprensa, que está elaborando o documento para combater a disseminação do coronavírus, porém não estabeleceu prazo para a publicação das novas regras.

A princípio, destacou que a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) tem promovido fiscalizações nas praias e lagoas e que, em caso de descumprimento das normas estabelecidas, podem ser aplicadas multas.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), também segundo a assessoria, afirmou que o uso de caixa de som nas praias do município está proibido. "Em caso de descumprimento, o proprietário da caixa de som estará sujeito à apreensão do aparelho e multa de R$ 2.008. Veículos com utilização de equipamento, fixo ou móvel, que reproduza ou amplifique o som com níveis de intensidade acima do permitido - 55 dB (A) no horário diurno em áreas residenciais; 50 dB(A) no horário noturno em áreas residenciais; 80 dB (A) no horário diurno em áreas de usos diversos; e100 db (A) no horário noturno em áreas de usos diversos - estão sujeitos à multa. As medidas e multas constam no decreto 626/2020", disse a nota.

Na matriz de risco do Estado, entre outras medidas qualificadoras, os municípios classificados no nível alto têm que suspender o funcionamento de shopping, sendo possível apenas a comercialização on-line com retirada de produtos na área externa do estabelecimento (drive thru) ou por entrega (delivery); e o atendimento presencial em outros estabelecimentos comerciais deverá ocorrer em dias alternados, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.